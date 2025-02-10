В Приморье вскрыли постановку фейков про нападение тигров

В сложившейся ситуации важно не паниковать, не доверять публикациям в социальных сетях и всегда проверять информацию. Чтобы обезопасить себя и своих питомцев, специалисты советуют жителям Приморья не оставлять собак на привязи, а всегда забирать их в дом на ночь или перед тем, как уйти из дома.