Пермская ЦБК раскрыла показатели производства бумаги, картона и гофропродукции

По его словам, ПЦБК ориентирована на клиентов и стремится предугадать их потребности, предлагая выгодные и оптимальные решения в области упаковки, соответствующие высоким стандартам качества. В 2024 году компания достигла уровня 90 г/кв. м, а в текущем году планирует запустить отгрузку продукции удельной массой 80 г/кв. м. Низкие граммажи требуют более высокого качества оборудования, усовершенствованной автоматизации, оптимального планирования производства и строгой системы контроля качества.