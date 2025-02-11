Пермская ЦБК раскрыла показатели производства бумаги, картона и гофропродукции

Posted 11 февраля, 08:27
Published 11 февраля, 08:27
Modified 11 февраля, 08:27
Updated 11 февраля, 08:27
По итогам года предприятие сохранило свои позиции среди десяти крупнейших производителей российского рынка упаковочных картонов и гофроупаковки. Кроме роста объемов, ПЦБК начала выпуск новых видов продукции — бумаги и картона с низким граммажом 90 и 100 граммов на квадратный метр. Это способствует снижению веса конечного продукта — гофроупаковки — при сохранении его качественных характеристик, сообщает издание properm.ru.
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков указывает, что высокие достижения компании стали возможными благодаря вниманию к потребностям клиентов, а также комплексной модернизации производственного оборудования, оптимизации процессов и сокращению затрат.
По его словам, ПЦБК ориентирована на клиентов и стремится предугадать их потребности, предлагая выгодные и оптимальные решения в области упаковки, соответствующие высоким стандартам качества. В 2024 году компания достигла уровня 90 г/кв. м, а в текущем году планирует запустить отгрузку продукции удельной массой 80 г/кв. м. Низкие граммажи требуют более высокого качества оборудования, усовершенствованной автоматизации, оптимального планирования производства и строгой системы контроля качества.
Параллельно с развитием картонно-бумажного производства в ПЦБК продолжится обновление линий по производству гофроупаковки. В частности, компания намерена установить новую производственную линию, а также осуществить значительную модернизацию уже существующего оборудования. Это позволит предприятию дать клиентам дополнительные 2,8 млн квадратных метров гофроупаковки ежемесячно.
Кроме того, компания продолжает уверенно удерживать свои позиции на зарубежных рынках. В 2024 году ПЦБК экспортировала 15,5 тыс. тонн бумаги и картона. Основные страны-импортеры — Китай, Казахстан и Азербайджан.
Финансовые показатели ПЦБК также продемонстрировали рост: выручка за 2024 год составила 22 млрд рублей, а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 3,9 млрд рублей. В компании прогнозируют, что по итогам 2025 года поступления вырастут до уровня 22,5 млрд рублей.