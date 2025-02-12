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Posted 12 февраля, 06:29

Published 12 февраля, 06:29

Modified 12 февраля, 06:31

Updated 12 февраля, 06:31

Конфликтный тигр наведался во Владивосток? — комментарий охотнадзора

Фейк о тигре во Владивостоке подтвердил охотнадзор Приморья

12 февраля 2025, 06:29
Фото: Изображение Midjourney.

Конфликтный тигр наведался во Владивосток? — комментарий охотнадзора

Сюжет
Тигр
Весть о хищнике, который зашел во Владивосток, разлетелась по всему Приморью. Резонансная история переполошила все спецслужбы города.

В новых медиа появилась информация о том, что в микрорайоне Снеговая Падь владивостокцы заметили тигра. О занятном происшествии горожане сообщили в охотнадзор и Единую дежурную диспетчерскую службу Владивостока.

Специалисты профильных ведомств и спецслужб выдвинулись на место происшествия, но дикого хищника не обнаружили. Вместо полосатого кота эксперты нашли крупную рыжую собаку.

Сотрудники охотнадзора подтвердили догадки многих приморцев, что новость о прогулке хозяина тайги по муниципалитету всего лишь фейк. Жителям города рекомендуют доверять только официальным источникам и не сеять панику внутри общества.

«Распространяемая в социальных сетях и некоторыми СМИ информация о выходе тигра истине не соответствует», — подчеркнули в ведомстве.
#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Фейк#Тигр#Социальные сети#Охотнадзор#Снеговая Падь
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