Фейк о тигре во Владивостоке подтвердил охотнадзор Приморья

Posted 12 февраля, 06:29
Published 12 февраля, 06:29
Modified 12 февраля, 06:31
Updated 12 февраля, 06:31
В новых медиа появилась информация о том, что в микрорайоне Снеговая Падь владивостокцы заметили тигра. О занятном происшествии горожане сообщили в охотнадзор и Единую дежурную диспетчерскую службу Владивостока.
Специалисты профильных ведомств и спецслужб выдвинулись на место происшествия, но дикого хищника не обнаружили. Вместо полосатого кота эксперты нашли крупную рыжую собаку.
Сотрудники охотнадзора подтвердили догадки многих приморцев, что новость о прогулке хозяина тайги по муниципалитету всего лишь фейк. Жителям города рекомендуют доверять только официальным источникам и не сеять панику внутри общества.
«Распространяемая в социальных сетях и некоторыми СМИ информация о выходе тигра истине не соответствует», — подчеркнули в ведомстве.