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Posted 13 февраля, 01:15

Published 13 февраля, 01:15

Modified 13 февраля, 01:17

Updated 13 февраля, 01:17

В Приморском крае установят бюст Героя России Сергея Ефремова

Бюст Героя России Сергея Ефремова установят в Уссурийском суворовском училище

13 февраля 2025, 01:15
Фото: 1MI.

В Приморском крае установят бюст Героя России Сергея Ефремова

Сюжет
Герои СВО
На территории Уссурийского суворовского военного училища будет установлен бюст Героя России, Героя Приморья вице-губернатора Сергея Ефремова, первого и бессменного командира добровольческого батальона «Тигр». Сергей Ефремов погиб в Курской области в начале февраля.

Местные власти и командование УСВУ договорились о том, что бюст будет установлен на территории училища, ведь в свое время Сергей Ефремов был его выпускником. Средства на создание памятника и его установку у училища частично уже есть, сообщает ТАСС, а оставшуюся сумму, уверены в Уссурийсе, соберут меценаты.

Руководство училища и власти Уссурийска уверены, что жизнь Сергея Ефремова, его беззаветное служение Родине, храбрость и верность долгу станут прекрасным примером для курсантов УСВУ. А бюст Героя России — символом благодарной памяти не только жителей города, но и всего Приморья.

Предполагается, что памятник на территории УСВУ будет открыт ко Дню Победы. Работа по поиску скульптора уже началась.

Напомним, Сергей Ефремов и его соратники — Александр Иваровский и Сергей Дмитриев — погибли в Курской области при исполнении боевого задания. Сергею Ефремову посмертно присвоено звание Героя России, Сергей Дмитриев и Александр Иваровский также посмертно награждены орденами Мужества. Сергей Ефремов похоронен на Морском кладбище Владивостока, на Аллее Славы.

#Общество#Приморский край#Новости#Уссурийск#Герои СВО
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