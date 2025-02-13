Константин Шестаков: масштабный ремонт теплосети во Владивостоке будет продолжен

Posted 13 февраля, 05:25
Published 13 февраля, 05:25
Modified 13 февраля, 05:27
Updated 13 февраля, 05:27
Уже третий год в краевом центре ремонт теплосетей идёт спокойно, масштабно и выверенно. Не по принципу «поставим латки, а там как получится», нет. Заменяются на новые километры изношенных до предела труб — причём там, где чаще всего происходят порывы. Такую установку дал глава города Константин Шестаков, так работает вся команда и именно такой подход поддержали в правительстве Приморского края.
В 2024 году было заменено 46 километров труб. И уже стали известны адреса, по которым — как только завершится отопительный сезон — начнутся работы в 2025-м.
Так, капитальный ремонт теплосети протяженностью свыше 8 км проведут на Народном проспекте, 11, 15, 17, 19, проспекте Красного Знамени, 114, 116, 118-120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133/1-133/4, 160, 162, 164, Тобольской, 10, 12, 14, 25, 27, 29, 31 и Шилкинской, 4, 6-8, 10, 11-13а, 15, 16, 19, 21.
Еще два участка отремонтируют на Борисенко, 94-96 и Сахалинской, 36-38.
— Чтобы заменить все изношенные городские теплосети, потребуется несколько лет, — отметил глава Владивостока в своем официальном telegram-канале.
Подчеркнем, что работы по ремонту тепловых сетей Владивостока Константин Шестаков держит под личным контролем.