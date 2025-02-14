Благородный зверь — наше достояние: Виктор Тарабарин о том, как ужиться с тиграми

Posted 14 февраля, 06:18
Published 14 февраля, 06:18
Modified 14 февраля, 06:20
Updated 14 февраля, 06:20
Решение проблемы, как водится, каждый видит свое. Нередко звучат фразы типа «стрелять их надо», и ясно, что за такими словами стоит банальный первобытный страх, когда за поведение человека отвечает не разум, а ужас, его затмевающий.
Но всем ясно, что на самом деле решение лежит совсем в другой плоскости. В какой? Мы попросили высказать свое мнение уважаемых в Приморском крае людей.
— Конечно, тигр — дикое животное, отмечу особо — занесённое в Красную книгу, охраняемое животное, — говорит Виктор Тарабарин, участник СВО, депутат Думы Владивостока, руководитель Всероссийского движения «Отцы России». — Мы взялись их оберегать, сохранять, мы — люди. Значит, нам и отвечать.
Да, я понимаю, как переживают жители поселков, к которым выходит тигр. И понимаю, что эти случаи всегда имеют причину — скорее всего, она в том, что животному либо не хватает кормовой базы, либо он не может по какой-то причине полноценно охотиться на копытных или кабанов — может быть, болен, травмирован.
По словам Виктора Николаевича, идея уничтожать тигров — асбурдна.
— Это хороший красивый зверь, благородный, и тайга — это его территория, а не наша, что бы по этому поводу не думали разные представители «царей природы», — говорит Виктор Тарабарин. — Что нужно делать? Увеличивать кормовую базу, на мой взгляд, вести подкормку оленей, стараться увеличить поголовье кабанов. Если здоровое животное повадилось ходить в село, то его надо перевозить подальше, есть у нас еще малонаселенные места.
А вообще — на дворе XXI век и нам надо действовать на шаг вперед. Почему не чипировать тигров, не надевать на них ошейники, дабы отслеживать их передвижение? И если видно, что животное идет к населенным пунктам, вовремя его отпугивать, а то и усыплять и обследовать — почему оно так делает, может, тигр болен или ранен?
Депутат Думы Владивостока считает, что специалистам нужно найти разумные меры контроля за ситуацией и чаще рассказывать о том, какие меры предпринимаются. Тогда и поводов для беспокойства и предложения скоропалительных решений будет меньше.