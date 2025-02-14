Смотреть нужно в суть проблемы: Светлана Морозова — о ситуации с тигром в Приморье

Известные в Приморье, уважаемые люди выразили свое мнение о том, как следовало бы — и кому — решать проблему конфликтных тигров. Напомним, сегодня конфликтным считается тигр даже в том случае, если он просто вышел к населенному пункту и даже не хулиганил.