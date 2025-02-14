В ответе за тех, кого охраняем: известные приморцы — о значении тигра для Приморья

Posted 14 февраля, 05:33
Published 14 февраля, 05:33
Modified 14 февраля, 05:35
Updated 14 февраля, 05:35
Редакция обратилась к представителям общественности, к людям уважаемым, отличающимся тем, что их мнения всегда продуманны и взвешены. Мы попросили их поделиться своими соображениями о том, как могут сосуществовать люди и тигры.
— Тигры — это часть образа Приморского края — и не только Приморья, всего Дальнего Востока, Сибири, если угодно, — говорит Владимир Пятин, директор театра ТОФ. — Исторически — это тотем нашей территории, хранитель, и это факт, не зря же коренные народы Приморья уважают и почитают амбу.
А те проблемы, которые сегодня существуют, — в частности — выход тигров к людям, это ведь не тигров вина. Я считаю, что они возникают от неправильного ведения хозяйства, от того, что какое-то время назад не только в Приморье, но и по всей стране существовала губительная модель отношения к природе, в рамках которой хищнически вырубались леса, процветали черные лесорубы и браконьеры. Леса вырубаются, меняется климат, приходят бесснежные зимы… Уменьшается кормовая база тигров — меньше кабанов (да еще эта африканская чума свиней, которая так подкосила их поголовье), меньше копытных. Все это звенья одной цепи и все это — последствия деятельности человека.
Владимир Владимирович рассуждает здраво: почему тигр идёт в поселки и таскает собак? Потому что он пытается найти себе пропитание. Если бы это пропитание было в тайге, он бы никогда к людям не вышел, это несвойственно его природе, природе хищника. И что, теперь мы будем наказывать животных за то, что сами натворили?
— Никто не станет отрицать великой правды, которая скрыта в знаменитой фразе Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили», — говорит Владимир Пятин. — Люди, с одной стороны, грабили природу, с другой — охраняли тигра, дали ему возможность размножиться. И это наша ответственность. Мы должны не стрелять, извините, это же дикость какая-то, а позаботиться о том, чтобы тигру было, чем питаться. Это же очевидно.