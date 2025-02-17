Доставка цветов: как подарить радость и удивить любимых

Заказчик выбирает удобное время доставки. Курьеры привозят композиции рано утром или поздно вечером. В пределах города сервис по доставке цветов Flomarket, который работает с 2012 года по всему миру гарантирует доставку за 2-3 часа с момента заказа. При необходимости букет доставят с соблюдением эффекта неожиданности.