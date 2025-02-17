zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 01:01

Published 17 февраля, 01:01

Modified 17 февраля, 01:03

Updated 17 февраля, 01:03

В Приморском крае отловили ещё одного конфликтного тигра

Попалась, красотка: юную тигрицу отловили в Дальнереченском районе

17 февраля 2025, 01:01

В Приморском крае отловили ещё одного конфликтного тигра

Сюжет
Тигр
В ночь на воскресенье в Приморском крае на окраине Дальнереченска сотрудники охотнадзора отловили молодую — 1,5 года — тигрицу.

В АНО «Центр „Амурский тигр“ рассказали: это молодая самка, предположительно „сестра“ тигра, отловленного возле села Эбергард в декабре 2024 года.

— Животное было осмотрено на месте, внешних травм и повреждений у тигрицы не обнаружено. Она доставлена в центр реабилитации МРОО «Центр „Тигр“, где будет произведено более тщательное исследование состояния животного, — сообщили в центре „Амурский тигр“ .

После вердикта ветеринаров судьбу тигрицы решит Росприроднадзор.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Тигр#Живая природа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Черторинский Эдуард Андреевич

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: [email protected] 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85
Email: [email protected] 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика