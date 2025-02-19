Глава Владивостока: удачи всем участникам Национальной технической олимпиады

Команда Константина Шестакова и глава города лично уже третий год последовательно и методично занимаются качественным преображением уровня образования в школах города. Привлекаются молодые кадры со всей страны, педагоги постоянно повышают квалификацию, школьники Владивостока в 2023–2024 году повышали уровень знаний по всем областям математики в частности и точным наукам в целом при помощи программ, реализуемых совместно с ДВФУ. И вот один из ярких результатов — 17 финалистов Национальной технологической олимпиады, которая входит в перечень мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным, — из Владивостока!