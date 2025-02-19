Шестакову доложили о капремонте 12 школ и 2 детсадов во Владивостоке в 2025 году

Posted 19 февраля, 07:13
Published 19 февраля, 07:13
Modified 19 февраля, 07:15
Updated 19 февраля, 07:15
Константин Шестаков обсудил с первым заместителем главы администрации краевой столицы Сергеем Дмитриенко и начальником управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максимом Кильчевским насущный вопрос — ремонт школ и детских садов.
Под руководством мэра в городе запланированы строительные работы в 12 учебных заведений и двух организаций для дошколят.
«В этом году капитально отремонтируем ряд учреждений, в том числе на деньги из федерального бюджета, а также на средства, которые выделил на такие цели регион. На данный момент на часть объектов уже объявлен аукцион по поиску подрядчиков. До начала марта на аукционы направим остальные объекты, соответствующие документы уже подготовлены. Отмечу, что сегодня уже ведутся работы по капремонту двух учреждений образования. Это школа № 79, большая часть капитального ремонта которой состоялось в прошлом году, и детский сад № 8», — доложил главе города Сергей Дмитриенко.
Более того, директоры учреждений намерены заинтересовывать родителей учащихся в контроле ремонтных работ.
Максим Кильчевский подчеркнул, что в 2025 году преобразятся детский сад № 28, школы № 7, 35, 48, 70, а также центр образования № 39 и центр образования «Вектор» на улице Космонавтов, 15. Масштабные работы реализуют благодаря российскому нацпроекту «Молодежь и дети».
Также губернатор Олег Кожемяко поручил капитально отремонтировать детский сад №8, школы №2, 59, 67, 73, а также в центр образования № 28 и центр образования «Вектор» по улице Пацаева, 2. Данные учреждения обновят в рамках программы «Развитие образования Приморского края».
«В рамках капитальных ремонтных работ в школах заменят кровли, отреставрируют фасады, отремонтируют пищеблоки. В некоторых школах отремонтируют учебные помещения. Также планируем закупить учебное оборудование в кабинеты физики, химии, биологии и кабинеты, где ребята занимаются по направлению „Основы безопасности и защиты Родины“, - доложил Максим Кильчевский.
Стоит отметить, в прошлом году несколько школ отремонтировали согласно мастер-плану Владивостока. Более того, городу удалось модернизировать стадионы и спортплощадки в 19 учебных заведениях. Еще три школы обзавелись спортивными комплексами.