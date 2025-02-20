Звание «Гвардейский» присвоено 22-му авиационному истребительному полку в Приморье

Posted 20 февраля, 01:21
Published 20 февраля, 01:21
Modified 21 февраля, 01:45
Updated 21 февраля, 01:45
На торжественной церемонии, посвященной вручению георгиевских знамённых лент, которая прошла во Дворце культуры угольщиков, Вячеслав Квон обратился к тем, кто сегодня защищает небо Родины в составе полка, и ветеранам подразделения.
— Более 100 лет вы с доблестью несете ответственность за обороноспособность нашей Родины. Полк богат именами, делами, традициями. Военнослужащие полка принимали участие в Великой Отечественной войне, были удостоены звания Героев Советского Союза, награждены орденами Красного Знамени. А сегодня бойцы части защищают интересы страны в зоне специальной военной операции, — отметил глава АГО, обращаясь ко всем собравшимся в ДК угольщиков.
Особый смысл имеет и тот факт, что вручение георгиевских лент прошло в преддверии Дня защитника Отечества и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.