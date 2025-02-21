zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 14:47

Published 21 февраля, 14:47

Modified 21 февраля, 14:49

Updated 21 февраля, 14:49

Сапборд: как выбрать свою первую доску для SUP-серфинга

Сапборд: как выбрать свою первую доску для SUP-серфинга

21 февраля 2025, 14:47
Фото: ozon.ru. Сапборд: как выбрать свою первую доску для SUP-серфинга
Реклама. ООО «Интернет Решения», ОГРН 1027739244741, ИНН 7704217370. 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6. erid: 2W5zFHNTC5n
SUP-серфинг стал одним из самых популярных водных видов спорта и активного отдыха.

Сапборд позволяет кататься по спокойным водоемам, исследовать реки, тренировать баланс и даже ловить волны. Этот универсальный снаряд подойдет как для расслабленных прогулок, так и для интенсивных тренировок. Но какую доску выбрать, если вы только начинаете осваивать SUP? Разбираемся в ключевых характеристиках, типах досок и необходимых аксессуарах.

Фото: ozon.ru

Виды сапбордов и их назначение

Чтобы выбрать правильную модель, нужно понять, какие задачи она должна выполнять.

  • All-round(универсальные) — самый популярный вариант для новичков. Они обладают хорошей устойчивостью, подходят для прогулок, тренировок и легких волн.
  • Touring(туринговые) — предназначены для дальних маршрутов. Более длинные и узкие, чем универсальные модели, обеспечивают высокую скорость и хорошее скольжение по воде.
  • Racing(гоночные) — узкие и длинные доски, разработанные для высоких скоростей. Подходят для соревнований и опытных райдеров.
  • Wave(для серфинга) — короткие и маневренные сапборды с загнутым носом, предназначенные для катания по волнам.
  • Yoga-SUP– широкие и устойчивые модели с мягким антискользящим покрытием, созданные специально для йоги и фитнеса на воде.

Как выбрать сапборд для новичка

Если вы только начинаете знакомство с SUP, важно учитывать несколько факторов.

  • Размер. Новичкам лучше выбирать доски длиной 10–11 футов (305–335 см) и шириной 76–86 см. Такие модели обеспечивают хорошую устойчивость.
  • Толщина. Оптимальный вариант — 12–15 см. Чем толще доска, тем выше плавучесть и устойчивость.
  • Грузоподъемность. Рассчитывается с запасом — если ваш вес 80 кг, лучше выбирать модель с грузоподъемностью 100–120 кг.
  • Тип конструкции. Надувные сапборды удобны для хранения и перевозки, жесткие — более устойчивы и долговечны.
  • Материал. Надувные модели изготавливаются из прочного ПВХ, жесткие — из пластика, карбона или стекловолокна.

Какие аксессуары нужны для катания

SUP-набор не ограничивается только доской. Чтобы кататься с комфортом, понадобятся:

  • Весло — лучше выбирать разборное с регулируемой длиной.
  • Лиш — специальный страховочный трос, фиксирующий доску к ноге, чтобы она не уплыла, если вы упадете.
  • Насос — для надувных сапбордов требуется насос с манометром.
  • Герметичный мешок — защищает вещи от воды во время катания.
  • Спасательный жилет — обязательный элемент безопасности, особенно на больших водоемах.
Фото: ozon.ru

Советы по уходу за сапбордом

Чтобы доска служила дольше, важно соблюдать несколько правил.

  • Промывайте доску после каждого использования. Особенно если катались в соленой воде — соль может повредить материал.
  • Храните правильно. Надувные модели не рекомендуется держать под прямыми солнечными лучами, а жесткие — оставлять без защиты от влаги и пыли.
  • Не перегружайте. Соблюдайте рекомендуемую грузоподъемность, иначе сапборд быстрее износится.
  • Осторожно используйте весло. Удары веслом по доске могут привести к появлению царапин и сколов.

Как научиться кататься на сапборде

Начинать лучше на спокойной воде с минимальным течением. Для первых тренировок подойдут озера, водохранилища или бухты.

  • Вставайте на доску правильно. Сначала встаньте на колени, затем плавно поднимитесь, держа весло перед собой.
  • Держите баланс. Старайтесь ставить ноги ближе к центру и не наклоняться слишком резко.
  • Учитесь грести равномерно. Если доска уходит в сторону, старайтесь делать гребки более симметричными.
  • Не бойтесь падений. Это нормально, особенно в начале. Главное — уметь правильно падать, избегая резких движений.

Хотите найти идеальный сапборд? Ознакомьтесь с доступными моделями здесь — https://ozon.by/category/sup-serfing-34409/. Выбирайте удобный вариант и наслаждайтесь катанием на воде!

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: [email protected] 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85
Email: [email protected] 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика