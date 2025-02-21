Золотая дюжина: глава Владивостока вручил ветеранам медали к 80-летию Победы

Posted 21 февраля, 01:41
Published 21 февраля, 01:41
Modified 21 февраля, 01:43
Updated 21 февраля, 01:43
Всего медали к 80-летию Великой Победы в столице ДФО получат 347 ветеранов — все списки утверждены указом президента Российской Федерации.
— Награды будут вручены участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, а также несовершеннолетним узникам фашизма, — отметил Константин Шестаков.
Глава Владивостока всегда с особым трепетом и уважением относится к людям, которые все свои силы, таланты и умения отдали на благо Родины, защищали ее, восстанавливали после войны. Внимание к нуждам ветеранов, уважение и забота — это основные принципы работы команды Константина Шестакова.
12 медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» получили заслуженные жители Владивостока из рук главы города. Среди награждаемых сегодня участник Великой Отечественной войны Ольга Долотова. После школы в 1942 году она поступила в медицинское училище во Владивостоке на фельдшерское отделение. Ее выпускной госэкзамен совпал с началом войны с Японией. Получила назначение в Главный военно-морской госпиталь. В этот же день ей присвоено звание «младший лейтенант медицинской службы». Служила во 2-м хирургическом отделении операционной сестрой, затем старшей медицинской сестрой.
Нашла награда и сына полка, участника Великой Отечественной войны Анатолия Атрощенко. Шестеро братьев и две сестры было в их семье, все воспитывались в детдоме. А потом их забрали в полк, в оркестр, с ними занимался музыкальный преподаватель и к концу войны они уже умели играть главные военные марши страны.
Также среди награжденных участники войны Василий Волчек, Владимир Карташев, Анатолий Лавров, Николай Москаленко, Лидия Негода, жители блокадного Ленинграда Розуля Лысенко, Светлана Гумина, несовершеннолетние узники фашизма Александра Любвина, Анастасия Нисоловская, Виктор Федоров.
По окончании церемонии награждения глава Владивостока в простой, душевной, искренней обстановке пообщался с ветеранами.