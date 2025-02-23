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Posted 23 февраля, 09:55

Published 23 февраля, 09:55

Modified 23 февраля, 09:57

Updated 23 февраля, 09:57

Цветы возложили к Вечному огню во Владивостоке в день воинской славы России

Цветы возложили к Вечному огню во Владивостоке в день воинской славы России

23 февраля 2025, 09:55
Сюжет
Полиция
Около подводной лодки С-56 на Корабельной набережной во Владивостоке возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

23 февраля во Владивостоке сотрудники приморской полиции приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота». Заместитель начальника Управления МВД России по Приморскому краю Евгений Баталов возложил гирлянду и цветы в честь защитников Отечества.

Мероприятие прошло на Корабельной набережной, у легендарной подводной лодки «С-56», где был выставлен почетный караул. В церемонии участвовали представители правительства региона, военнослужащие Тихоокеанского флота, общественные организации и жители города.

Участники почтили память павших минутой молчания, а также возложили цветы к мемориалу под звуки военного духового оркестра и оружейного салюта. Этот день стал символом мужества и преданности Родине, объединяющим поколения защитников.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Полиция#День защитника Отечества
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