Лобби мэра Владивостока и губернатора Приморья принесло городу масштабные инвестиции

Правительство России утвердило увеличение финансирования пяти дальневосточных регионов до 2039 года, выделив почти 32 млрд рублей. Владивосток направит средства на реализацию двух стратегически важных проектов: создание современного парка «Минный городок» и строительство инновационного научно-технологического центра на острове Русский.