Настало время решать: депутат Думы Владивостока — о последнем шансе Геннадия Шульги

Posted 24 февраля, 04:51
Published 24 февраля, 04:51
Modified 24 февраля, 04:53
Updated 24 февраля, 04:53
— Геннадий Шульга уже очень давно находится за пределами Российской Федерации — в тёплой стране под названием Таиланд и не собирается возвращаться на родину, к своим избирателям, к исполнению своих обязанностей, как народного избранника, — сказал Александр Бондяев. — Я считаю, что депутат должен присутствовать в городе, в крае, где живут люди, доверившие ему представлять их в Законодательном Собрании Приморского края. И никак иначе!
Александр Бондяев также отметил, что зима — особенное время для депутата, ведь именно зимой часто возникают нештатные ситуации, которые требуют от народного избранника срочных действий в помощь избирателям.
— Кроме того, именно зимой строятся планы на будущее, — сказал депутат Думы. — Я постоянно общаюсь с представителями ТОСов и понимаю, что всегда рядом должен быть депутат регионального парламента и без него работу с избирателями просто подчас невозможно выстроить.
Александр Бондяев подчеркнул, что пришло время решать: либо Геннадий Шульга возвращается на Родину и занимается своим делом, либо слагает с себя полномочия и прекращает быть депутатом ЗС ПК.