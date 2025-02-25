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Posted 25 февраля, 04:19

Published 25 февраля, 04:19

Modified 26 февраля, 04:21

Updated 26 февраля, 04:21

Циклон придет в Приморье под конец зимы: где ждать снега и сильного ветра

Циклон придет в Приморье под конец зимы: где ждать снега и сильного ветра

25 февраля 2025, 04:19
Сюжет
Погода
Февраль напоследок решил напомнить жителям Приморья о зиме. Завтра, 26 февраля, регион окажется во власти циклона. Синоптики предупреждают о снегопадах и сильном ветре.

Завтра ночью циклон определит погоду в Приморском крае. Местами ожидается небольшой снег. На севере региона снег будет умеренным. Днём тыловая часть циклона принесёт в центральные районы небольшой снег, сообщает «Примгидромет».

Ветер западный, умеренный, но местами очень сильный. Температура воздуха ночью опустится до -2…-13°C. Днём будет немного теплее: -8…+2°C.

Во Владивостоке прогнозируют небольшую облачность. Осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, от умеренного до сильного, временами с порывами. Ночью столбик термометра покажет -5…-7°C, днём 0…+2°C.

В Уссурийске также ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков. Ветер западный, северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью -8…-10°C, днём 0…+2°C.

В Находке будет небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью -4…-6°C, днём 0…+2°C.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода#Находка#Уссурийск#Циклон#Снег#Сильный ветер#Февраль#Температура воздуха
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