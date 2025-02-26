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Posted 26 февраля, 04:23

Published 26 февраля, 04:23

Modified 26 февраля, 04:25

Updated 26 февраля, 04:25

Масленичные гуляния пройдут во Владивостоке 2 марта

Ух ты, Масленица: объедаться блинами и сжигать чучело владивостокцы будут у моря

26 февраля 2025, 04:23

Масленичные гуляния пройдут во Владивостоке 2 марта

Сюжет
Праздник
В воскресенье, 2 марта, жители и гости Владивостока проводят Масленицу и отметят начало весны. Гуляния пройдут на набережной Спортивной гавани.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: всё начнётся 2 марта в 11 часов. На набережной Спортивной гавани зазвучит зажигательная музыка — здесь начнётся концерт с участием самых талантливых артистов Владивостока.

— Также гостей ждут традиционные народные забавы и конкурсы, в том числе ярмарочный столб с подарками, хороводы, мастер-классы по изготовлению блинов, фотозоны, фуд-корт, ярмарка приморского меда и многое другое, — отметили в пресс-службе.

Ну, а завершится Масленичное гуляние традиционно: горожане проводят зиму, спалив чучело Масленицы.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Праздник#Масленица
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