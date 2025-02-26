Ух ты, Масленица: объедаться блинами и сжигать чучело владивостокцы будут у моря

Posted 26 февраля, 04:23
Published 26 февраля, 04:23
Modified 26 февраля, 04:25
Updated 26 февраля, 04:25
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: всё начнётся 2 марта в 11 часов. На набережной Спортивной гавани зазвучит зажигательная музыка — здесь начнётся концерт с участием самых талантливых артистов Владивостока.
— Также гостей ждут традиционные народные забавы и конкурсы, в том числе ярмарочный столб с подарками, хороводы, мастер-классы по изготовлению блинов, фотозоны, фуд-корт, ярмарка приморского меда и многое другое, — отметили в пресс-службе.
Ну, а завершится Масленичное гуляние традиционно: горожане проводят зиму, спалив чучело Масленицы.