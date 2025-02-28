Лучше чем в кино: 12 миллионов россиян увидят ночной запуск «Прогресса МС-30»

Posted 28 февраля, 10:58
Published 28 февраля, 10:58
Modified 28 февраля, 11:00
Updated 28 февраля, 11:00
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» была установлена на стартовый стол космодрома Байконур. Запуск состоялся в 00:24:27 по московскому времени. В течение дня он будет повторяться, чтобы как можно больше людей смогли увидеть это знаковое событие.
Корабль отправился к Международной космической станции с 2,6 тонны полезного груза. В числе отправленных материалов — оборудование для работы станции, одежда, питание, медицинские средства, а также новый скафандр «Орлан-МКС» для выхода в открытый космос. Кроме того, «Прогресс МС-30» доставит 950 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 50 кг азота для поддержания атмосферы МКС.
Владивосток стал одним из городов, где развернулась прямая трансляция этого исторического события. Благодаря МАЕР, жители города увидели запуск ракеты на уличных экранах в самом центре.
«Это невероятно! — поделилась своими впечатлениями с нашим корреспондентом жительница Владивостока, Мария. — Я никогда не видела ничего подобного. Как будто сама побывала на Байконуре!»
Ночной запуск можно было также увидеть в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Новосибирске, Самаре, Казани, Омске, Краснодаре, Сочи, Хабаровске, Кемерове, Оренбурге, Нижнем Новгороде, Уфе и других городах.
Отметим, что впервые трансляция охватила сразу несколько медиаформатов: запуск показывали не только на уличных экранах, но и в онлайн-СМИ и пабликах, недавно вошедших в медиахолдинг МАЕР. Таким образом, событие одновременно покорило сердца аудитории от Владивостока до Владикавказа. Особое внимание было уделено Москве: лучшие моменты старта транслировались на крупнейшем медиафасаде страны — здании Национального центра «Россия» — и будут показываться вплоть до 2 марта.
Этот запуск стал еще одним подтверждением активной позиции МАЕР в освещении значимых событий в жизни страны. Отметим, что в 2023 году совместные кампании холдинга и Роскосмоса собрали почти полмиллиарда просмотров. Как рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР — освещать русский космос честь для компании.
«Впервые наш медиахолдинг совместно с Роскосмосом провел уникальную ночную трансляцию запуска космического корабля. Только на цифровых уличных экранах запуск корабля в режиме реального времени и дневные повторы увидят свыше 12 млн человек. Для меня честь работать с Роскосмосом и максимально доступно рассказывать о наших достижениях в космосе», — заявил Константин Майор.
Стоит отметить, что для МАЕР это не первый опыт проведения масштабных трансляций. В 2021 году компания уже организовывала трансляцию запуска космического корабля «Союз МС-19», которая собрала у экранов более 6 миллионов человек. А в январе 2023 года МАЕР покорил публику трехмерной иллюзией кота «Бублика», демонстрировавшего достижения Москвы.
Отметим, что российская космонавтика продолжает оставаться символом научного и технологического развития страны. Запуск «Прогресса МС-30» был посвящен сразу нескольким юбилейным датам: 60-летию первого выхода человека в открытый космос, 100-летию космонавта Павла Беляева, 100-летию Международного детского центра «Артек» и старту форумной кампании Росмолодежи.
Важно подчеркнуть, что МАЕР уже сегодня владеет крупнейшей цифровой сетью рекламных поверхностей в России, обеспечивая ежемесячно свыше 8,2 миллиардов визуальных контактов. Аудитория холдинга достигает 50 миллионов человек в месяц, и в ближайшее время компания планирует запуск Единой платформы цифровых коммуникаций, объединяющей 24 патента и 37 технологических решений.
Популяризация космоса через современные цифровые медиа становится важной частью информационной политики, объединяя миллионы людей вокруг великих достижений российской науки. Трансляции запусков теперь стали привычным явлением в крупных городах России, позволяя каждому почувствовать себя ближе к звездам.