Лучше чем в кино: 12 миллионов россиян увидят ночной запуск «Прогресса МС-30»

Отметим, что впервые трансляция охватила сразу несколько медиаформатов: запуск показывали не только на уличных экранах, но и в онлайн-СМИ и пабликах, недавно вошедших в медиахолдинг МАЕР. Таким образом, событие одновременно покорило сердца аудитории от Владивостока до Владикавказа. Особое внимание было уделено Москве: лучшие моменты старта транслировались на крупнейшем медиафасаде страны — здании Национального центра «Россия» — и будут показываться вплоть до 2 марта.