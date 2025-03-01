Нас ждет аномальное тепло? О погоде в марте рассказали синоптики Приморья

В марте увеличивается количество дней с осадками — до 6–8, и общее количество осадков достигает 25–35 мм. Осадки выпадают преимущественно в виде снега, но могут быть смешанными или дождем. Ветер дует в основном с запада и северо-запада со средней скоростью 2–4 м/с.