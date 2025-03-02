Лютый холод по спине: морозы, снег и северный ветер массивно ударят по Приморью

Posted 1 марта, 23:15
Published 1 марта, 23:15
Modified 3 марта, 04:01
Updated 3 марта, 04:01
Сегодня, 2 марта, в регионе задует северный ветер. Столбики термометров поползут вверх от -23 °C до нуля. Однако кое-где сохранится минусовая температура. Также местами ожидается снегопад.
Во Владивостоке преимущественно без осадков, но в город нагрянет сильный ветер. Температурный фон, — -8 — -10 °C, — особо не изменится к обеду. Максимальные значения составят -5 — -7 °C.
В Уссурийске прогнозируется небольшой снег. Умеренный ветер сменится сильным. Днем воздух успеет прогреться до -3 °C.
В Находке преимущественно без осадков. В городе задует сильный северный ветер. Температура за окном составит -2 — -4 °C.