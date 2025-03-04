Атмосферный фронт наступает— что ждёт Приморский край

Posted 4 марта, 03:38
Published 4 марта, 03:38
Modified 4 марта, 03:40
Updated 4 марта, 03:40
Сегодня, 4 марта, мороз медленно, но верно сдвигается на восток. Температурный фон начинает повышаться в регионе вплоть до +3 °С, сообщает «Примгидромет».
В ночь на среду, 5 марта, к территориям края подойдет атмосферный фронт. Серьезных осадков не ожидается, но облачность отразится на синоптической обстановке. Минимальные температуры повысятся на 3 — 7 градусов, днем тоже станет теплее — воздух прогреется до +6 °С.
Во Владивостоке сегодня столбики термометров покажут 0 — -3 °С. Завтра положительная тенденция продолжится — -1 — +2 °С.