Фейк о загрязнении Первой речки — кому выгодно и зачем всё это

Буквально с начала недели во Владивостоке забурлили фейки: сначала появилась лживая информация о том, что Роспотребнадзор провёл проверку факта загрязнения берегов и русла Первой речки и даже установил «ответственность нефтебазы» за этот факт (отметим, что никакого загрязнения по факту нет, а есть бытовой мусор в зоне ответственности других ведомств). Как только официальными структурами этот вброс был разоблачён, авторы странной провокации не успокоились, а принялись кричать ещё громче.