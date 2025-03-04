Фейк о загрязнении Первой речки — кому выгодно и зачем всё это

Posted 4 марта, 01:02
Published 4 марта, 01:02
Modified 4 марта, 01:04
Updated 4 марта, 01:04
Буквально с начала недели во Владивостоке забурлили фейки: сначала появилась лживая информация о том, что Роспотребнадзор провёл проверку факта загрязнения берегов и русла Первой речки и даже установил «ответственность нефтебазы» за этот факт (отметим, что никакого загрязнения по факту нет, а есть бытовой мусор в зоне ответственности других ведомств). Как только официальными структурами этот вброс был разоблачён, авторы странной провокации не успокоились, а принялись кричать ещё громче.
Они требуют «возместить ущерб» (а что, он уже официально установлен? кем? когда? в каком размере?), топают ногами, крича о переносе нефтебазы (забывая о том, что решение этого вопроса вдумчиво, спокойно прорабатывается на региональном уровне) и пугают даже «новыми территориями». Что к чему, что зачем, поди разберись.
И когда взволнованные поначалу темой экологии жители Владивостока внимательно вчитались во все срочно выплеснутые в новые медиа вбросы, эффект получился совсем не тот, на который рассчитывали заказчики этой странной провокационной кампании. Никто не подхватился бежать митинговать «на всякий случай и на любую тему». Наоборот — люди стали задавать вопрос: а кто заказывает эти вбросы? Кому выгодно?
Отметим, что в фейковых новостях звучит название такой уважаемой надзорной структуры, как Росприроднадзор. Известно ли его руководителям, что честное имя ведомства используют в неясных, но явно не чистых целях и прикрываются им, пытаясь дестабилизировать ситуацию у восточных рубежей России? И действительно — кто стоит за всей этой историей? Кому выгодно?