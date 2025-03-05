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Posted 5 марта, 13:08

Published 5 марта, 13:08

Modified 5 марта, 13:10

Updated 5 марта, 13:10

Синоптики поделились прогнозом на оттепель 6 марта в Приморье

До -20°C ночью и +4°C днем: нестабильная погода снова встряхнет жителей Приморья

5 марта 2025, 13:08

Синоптики поделились прогнозом на оттепель 6 марта в Приморье

Сюжет
Погода
Морозная ночь и оттепель днем ждут жителей Приморья. Несмотря на прогнозы синоптиков, возможно, стоит подготовиться к неожиданностям.

6 марта в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, что гарантирует отсутствие осадков на всей территории края. Ветер будет северо-западным, умеренным, однако на побережье местами ожидается усиление ветра. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -20°C, а днем столбики термометров поднимутся до отметок от -1 до +4°C.

Во Владивостоке переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный умеренный, но днем временами сильный. Ночью ожидается -5…-7°C, днем 0…+2°C.

В Уссурийске — переменная облачность без осадков. Ветер слабый, со второй половины дня северный умеренный. Ночью -9…-11°C, днем +1…+3°C.

В Находке также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер слабый, со второй половины дня северный умеренный. Ночью -4…-6°C, днем +2…+4°C.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода#Находка#Ветер#Уссурийск#Осадки#Температура#Облачность#Атмосферное давление
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