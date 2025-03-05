Константин Шестаков: с началом весны очищаем Владивосток от травы и сухостоя

Posted 5 марта, 01:35
Published 5 марта, 01:35
Modified 5 марта, 01:37
Updated 5 марта, 01:37
В своём официальном telegram-канале глава Владивостока отметил: каждый день бригады МУП «Зелёный Владивосток» трудятся на улицах города, подготавливая общественные пространства к новому сезону.
Константин Шестаков и его команда всегда уделяли большое внимание внешнему облику столицы ДФО. Владивосток должен соответствовать этому высокому званию!
С приходом весны специалисты «Зеленого Владивостока» взялись за склоны, обочины дорог — ведь именно там всю зиму лежала сухая трава, ветки, всё то, что пора убрать, чтобы совсем скоро здесь все стало зеленым и цветным!
Только за неделю, уточнил Константин Шестаков в своем telegram-канале, была выполнена санитарная обрезка и уборка аварийных деревьев на Космонавтов, 13 и проспекте Красного Знамени, 39; на Вострецова, 12 — очистка 3 тыс. кв. м косогора от аварийных и сухих деревьев; проведена обрезка поросли у 284 деревьев в разных районах города.
Кроме того, бригады МУП комплексно очистили территории на улицах Лазо, Колесника, Фирсова, Чкалова, Полярной, 1, Адмирала Макарова, 21, Камской, 41 и многим другим адресам. Общая площадь убранных участков составила более 38 тыс. кв. метров.