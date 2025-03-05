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Posted 5 марта, 01:35

Published 5 марта, 01:35

Modified 5 марта, 01:37

Updated 5 марта, 01:37

Владивосток очищают от сухой травы, ведут санитарную обрезку деревьев

Константин Шестаков: с началом весны очищаем Владивосток от травы и сухостоя

5 марта 2025, 01:35
Фото: shestakovblog.

Владивосток очищают от сухой травы, ведут санитарную обрезку деревьев

Глава Владивостока Константин Шестаков держит под личным контролем процесс весеннего преображения Владивостока. Столица ДФО избавляется от пожухлой сухой травы, бригады МУП «Зеленый Владивосток» ведут санитарную обрезку деревьев. Скоро всё зазеленеет!

В своём официальном telegram-канале глава Владивостока отметил: каждый день бригады МУП «Зелёный Владивосток» трудятся на улицах города, подготавливая общественные пространства к новому сезону.

Константин Шестаков и его команда всегда уделяли большое внимание внешнему облику столицы ДФО. Владивосток должен соответствовать этому высокому званию!

С приходом весны специалисты «Зеленого Владивостока» взялись за склоны, обочины дорог — ведь именно там всю зиму лежала сухая трава, ветки, всё то, что пора убрать, чтобы совсем скоро здесь все стало зеленым и цветным!

Фото: shestakovblog

Только за неделю, уточнил Константин Шестаков в своем telegram-канале, была выполнена санитарная обрезка и уборка аварийных деревьев на Космонавтов, 13 и проспекте Красного Знамени, 39; на Вострецова, 12 — очистка 3 тыс. кв. м косогора от аварийных и сухих деревьев; проведена обрезка поросли у 284 деревьев в разных районах города.

Кроме того, бригады МУП комплексно очистили территории на улицах Лазо, Колесника, Фирсова, Чкалова, Полярной, 1, Адмирала Макарова, 21, Камской, 41 и многим другим адресам. Общая площадь убранных участков составила более 38 тыс. кв. метров.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Константин Шестаков
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