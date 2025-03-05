Константин Шестаков: семейные МФЦ появятся в нескольких районах Владивостока

Posted 5 марта, 01:50
Published 5 марта, 01:50
Modified 5 марта, 01:53
Updated 5 марта, 01:53
Как подчеркнул в своём официальном telegram-канале Константин Шестаков, особенность именно семейного МФЦ — в комплексном подходе к социальному обслуживанию семей с детьми, нуждающихся в помощи и поддержке. Здесь можно получить здесь консультации в режиме «одного окна».
— Пообщался с сотрудниками семейного МФЦ и детьми, посещающими занятия, — рассказал глава Владивостока. — Семейный МФЦ хорошо себя зарекомендовал в работе.
Константин Шестаков отметил, что для удобства горожан такие центры должны быть не только во Фрунзенском, но и в других районах города. Например, в Советском и Первомайском районах. И заверил жителей Владивостока, что семейные МФЦ обязательно там появятся.