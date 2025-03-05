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Posted 5 марта, 01:50

Published 5 марта, 01:50

Modified 5 марта, 01:53

Updated 5 марта, 01:53

В нескольких районах Владивостока появятся семейные МФЦ

Константин Шестаков: семейные МФЦ появятся в нескольких районах Владивостока

5 марта 2025, 01:50
Фото: shestakovblog.

В нескольких районах Владивостока появятся семейные МФЦ

Глава Владивостока Константин Шестаков побывал в семейном МФЦ, который открылся во Владивостоке в декабре минувшего года во Фрунзенском районе краевого центра. Он отметил, что такие комплексные центры появятся и в других районах.

Как подчеркнул в своём официальном telegram-канале Константин Шестаков, особенность именно семейного МФЦ — в комплексном подходе к социальному обслуживанию семей с детьми, нуждающихся в помощи и поддержке. Здесь можно получить здесь консультации в режиме «одного окна».

Фото: shestakovblog
— Пообщался с сотрудниками семейного МФЦ и детьми, посещающими занятия, — рассказал глава Владивостока. — Семейный МФЦ хорошо себя зарекомендовал в работе.
Фото: shestakovblog

Константин Шестаков отметил, что для удобства горожан такие центры должны быть не только во Фрунзенском, но и в других районах города. Например, в Советском и Первомайском районах. И заверил жителей Владивостока, что семейные МФЦ обязательно там появятся.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Константин Шестаков
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