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Posted 6 марта, 11:04

Published 6 марта, 11:04

Modified 6 марта, 11:06

Updated 6 марта, 11:06

Победителей конкурса «Дальний Восток — Земля приключений» наградили в Москве

Победителей конкурса «Дальний Восток — Земля приключений» наградили в Москве

6 марта 2025, 11:04
Сюжет
Конкурс
В Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония награждения победителей второго сезона Всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток — Земля приключений».

В Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения победителей второго сезона Всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток — Земля приключений». Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев объявил, что в будущем конкурс будет расширен на Арктику по поручению президента России Владимира Путина.

Также Юрий Трутнев отметил, что количество участников выросло в три раза по сравнению с первым сезоном и «пробило планку» в 600 человек. Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова подчеркнула, что Дальний Восток — это особое место с колоссальным потенциалом. Конкурс проводится по инициативе Юрия Трутнева при поддержке различных организаций.

В этом году наибольшее количество фильмов сняли в Сахалинской области (142), Хабаровском крае (112) и Камчатском крае (110). Главный приз в 3 миллиона рублей за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку получил Илья Большаков из Москвы за путешествие по Сахалинской области. Также губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов учредил специальный приз в 1 миллион рублей для участников, представивших путешествия по Чукотке.

В номинации «Лучшее пешее путешествие» победителями стали путешественники из Сахалинской области. Виктор Кицан получил первое место в номинации «Лучшее водное путешествие» за фильм о путешествии по Японскому морю. В номинации «Лучшее зимнее путешествие» победителями стали Михаил Непогодин из Хабаровского края и Буда Цыдыпов из Бурятии.

Победительницей в номинации «Неограниченные возможности» стала Елена Зиновьева, совершившая путешествие по Камчатке с сыном. В номинации «Лучшее детское путешествие» победила Диана Абазова. Валентин Морозов стал победителем в номинации «Лучшее путешествие с морскими обитателями». Никита Березняков получил приз за «Лучшее путешествие по Чукотке». Внеконкурсный приз «Лучший фильм о природе» получил полнометражный фильм «Огненный лис».

#Общество#Приморский край#Дальний Восток#Новости#Владимир Путин#Москва#Юрий Трутнев#Сахалинская область#Хабаровский край#Конкурс#Чукотка#Камчатский край#Владислав Кузнецов#Путешествия
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