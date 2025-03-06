Победителей конкурса «Дальний Восток — Земля приключений» наградили в Москве

Posted 6 марта, 11:04
Published 6 марта, 11:04
Modified 6 марта, 11:06
Updated 6 марта, 11:06
В Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения победителей второго сезона Всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток — Земля приключений». Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев объявил, что в будущем конкурс будет расширен на Арктику по поручению президента России Владимира Путина.
Также Юрий Трутнев отметил, что количество участников выросло в три раза по сравнению с первым сезоном и «пробило планку» в 600 человек. Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова подчеркнула, что Дальний Восток — это особое место с колоссальным потенциалом. Конкурс проводится по инициативе Юрия Трутнева при поддержке различных организаций.
В этом году наибольшее количество фильмов сняли в Сахалинской области (142), Хабаровском крае (112) и Камчатском крае (110). Главный приз в 3 миллиона рублей за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку получил Илья Большаков из Москвы за путешествие по Сахалинской области. Также губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов учредил специальный приз в 1 миллион рублей для участников, представивших путешествия по Чукотке.
В номинации «Лучшее пешее путешествие» победителями стали путешественники из Сахалинской области. Виктор Кицан получил первое место в номинации «Лучшее водное путешествие» за фильм о путешествии по Японскому морю. В номинации «Лучшее зимнее путешествие» победителями стали Михаил Непогодин из Хабаровского края и Буда Цыдыпов из Бурятии.
Победительницей в номинации «Неограниченные возможности» стала Елена Зиновьева, совершившая путешествие по Камчатке с сыном. В номинации «Лучшее детское путешествие» победила Диана Абазова. Валентин Морозов стал победителем в номинации «Лучшее путешествие с морскими обитателями». Никита Березняков получил приз за «Лучшее путешествие по Чукотке». Внеконкурсный приз «Лучший фильм о природе» получил полнометражный фильм «Огненный лис».