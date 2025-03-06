Победителей конкурса «Дальний Восток — Земля приключений» наградили в Москве

В этом году наибольшее количество фильмов сняли в Сахалинской области (142), Хабаровском крае (112) и Камчатском крае (110). Главный приз в 3 миллиона рублей за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку получил Илья Большаков из Москвы за путешествие по Сахалинской области. Также губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов учредил специальный приз в 1 миллион рублей для участников, представивших путешествия по Чукотке.