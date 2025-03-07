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Posted 7 марта, 01:32

Published 7 марта, 01:32

Modified 7 марта, 01:34

Updated 7 марта, 01:34

Совет по вопросам подготовки кадров в сфере архитектуры появится во Владивостоке

Глава Владивостока: дерзость и креатив молодых архитекторов нужны городу

7 марта 2025, 01:32

Совет по вопросам подготовки кадров в сфере архитектуры появится во Владивостоке

Внешний облик Владивостока должен соответствовать гордому званию столицы ДФО и форпоста России в Азии — об этом глава краевого центра Константин Шестаков говорил не раз, и на этом строится работа команды Шестакова по преображению города.

В ближайшее время во Владивостоке появится единый совет, который будет заниматься вопросами подготовки кадров и развития практико-ориентированного образования в сфере архитектуры. Работать совет будет на базе городской администрации.

Константин Шестаков рассказал об этом на встрече с представителями образовательных учреждений, занимающихся обучением будущих архитекторов.

Глава Владивостока отметил: город бурно развивается, строится, растет, и очевидно, что он нуждается в достаточном количестве профессиональных архитекторов. Таких, которые будут создавать амбициозные, творческие и в то же время практичные, направленные на развитие комфортной среды проекты. Именно в таких проектах смогут применять свои знания молодые специалисты, развивая и благоустраивая Владивосток.

— Мы готовы вовлекать студентов в городские проекты еще на стадии обучения. Для нас важно, чтобы они смогли успешно себя здесь реализовать и приносили пользу городу, — подчеркнул глава города.

Отметим, что команда Шестакова не первый год придерживается озвученного главой города курса: молодые специалисты должны чувствовать, что они нужны Владивостоку, востребованы здесь, что именно дома, на малой родине, они могут реализоваться сами и реализовать свои проекты — дерзкие, креативные, яркие. В частности, для молодых архитекторов, дизайнеров в краевом центре проходят международные форумы, конкурсы творческих проектов для студентов и школьников. Также действующие специалисты готовы делиться опытом, принимая студентов на практику.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Константин Шестаков#Архитектура
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