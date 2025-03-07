Глава Владивостока: дерзость и креатив молодых архитекторов нужны городу

Отметим, что команда Шестакова не первый год придерживается озвученного главой города курса: молодые специалисты должны чувствовать, что они нужны Владивостоку, востребованы здесь, что именно дома, на малой родине, они могут реализоваться сами и реализовать свои проекты — дерзкие, креативные, яркие. В частности, для молодых архитекторов, дизайнеров в краевом центре проходят международные форумы, конкурсы творческих проектов для студентов и школьников. Также действующие специалисты готовы делиться опытом, принимая студентов на практику.