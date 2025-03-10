Инвесторы преображают Владивосток: новый сквер на Невельского радует горожан

В районе улицы Невельского продолжается масштабное благоустройство территории вокруг школы №14, где ранее находился заброшенный пустырь с незаконными гаражами. Инвестор проекта, ООО «СЗ НК ТРАСТ», уже реализовал значительную часть работ на участке площадью более гектара: обустроены пешеходные дорожки с лестницами, проезды и парковочные места.