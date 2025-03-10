Инвесторы преображают Владивосток: новый сквер на Невельского радует горожан

Posted 10 марта, 06:08
Published 10 марта, 06:08
Modified 10 марта, 06:10
Updated 10 марта, 06:10
В районе улицы Невельского продолжается масштабное благоустройство территории вокруг школы №14, где ранее находился заброшенный пустырь с незаконными гаражами. Инвестор проекта, ООО «СЗ НК ТРАСТ», уже реализовал значительную часть работ на участке площадью более гектара: обустроены пешеходные дорожки с лестницами, проезды и парковочные места.
«В ближайшее время планируется установка системы видеонаблюдения, которая обеспечит безопасность как школьной территории, так и нового общественного пространства», — рассказал Максим Ковальчук, руководитель строительного проекта. Открытие полностью благоустроенного сквера запланировано на июнь 2025 года.
В рамках проекта была проведена серьезная инженерная подготовка территории: перенесены электрические кабели, восстановлены два колодца и тепловая камера для эффективного отвода воды. Особенно важно, что концепция нового общественного пространства разрабатывалась с учетом пожеланий и потребностей местных жителей.
Привлечение частных инвесторов к благоустройству городских территорий становится эффективным механизмом развития комфортной городской среды во Владивостоке. Такое сотрудничество позволяет трансформировать неиспользуемые участки в функциональные и безопасные пространства для отдыха горожан.