Защитить, изучить и найти баланс: кто и за что отвечает в «тигрином вопросе»

Так, Центр закупает и передает охотнадзорам новую технику, обмундирование, объекты капитальной инфраструктуры, расходные материалы, оружие, спец оборудование и многое другое, включая премиальные фонды, что позволяет тем лучше следить за порядком в лесу — это могут быть как автомобили, техника для осуществления мониторинга или экипировка, так и помощь в улучшении бытовых условий. Так, прошлой осенью Центр «Амурский тигр» передал в приморское КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» 10 автомобилей, запас ГСМ, здание для проведения биологических экспертиз и здание для проживания сотрудников (что позволило привлекать кадры с других регионов). Такая помощь носит системный характер, к примеру, 6 лет назад была передана сеть из 10-и научно-природоохранных станций (дом, гараж, мастерская, баня и другое), распределенных равномерно по территории Приморского края. Несомненно в таких условиях инспектора, работая чувствуют себя комфортно.