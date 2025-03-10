Защитить, изучить и найти баланс: кто и за что отвечает в «тигрином вопросе»

Posted 10 марта, 06:00
Published 10 марта, 06:00
Modified 10 марта, 06:02
Updated 10 марта, 06:02
На все эти вопросы отвечают в основном специалисты Центра «Амурский тигр», название которого большинство приморцев давно знают по телесюжетам, материалам в СМИ и телеграм-каналах. Но что еще делает эта организация, чем помогает самим тиграм, людям, живущим рядом с ними, и природоохранным ведомствам в регионах обитания полосатых?
Ответить на эти вопросы не менее важно для того, чтобы понять, кто и как сегодня работает с редким дальневосточным хищником в Приморском крае и других регионах Дальнего Востока. Мы изучили уставы и другие документы как Центра, так и приморского охотнадзора — и подготовили разбор, который поможет лучше ориентироваться в столь актуальном для Приморья вопросе.
Центр «Амурский тигр» как «мозговой центр» всей работы по защите тигра
Эта некоммерческая организация была учереждена в 2013 году по инициативе Президента России Владимира Путина Русским географическим обществом. Тема защиты тигров в целом и его амурского подвида в частности и тогда была злободневной — 2008 году ученые зафиксировали снижение популяции краснокнижного животного.
Государство включилось в борьбу за его сохранение — в 2010 году в Санкт-Петербурге прошел международный Тигриный форум, утверждена вторая редакция Стратегии сохранения тигра в России, активную поддержку получили «тигриные» проекты. Наконец, в 2013 году появился центр «Амурский тигр», призванный систематизировать эту работу и повысить ее эффективность.
Цель организации — изучение амурского тигра и сохранение его популяции в России (а значит и во всем мире — в Китае и КНДР встречается не более трех десятков представители подвида), установление гармоничных отношений между тигром и человеком. Для ее достижения специалисты Центра собирают информацию о работе государственных органов, научных и общественных объединений, касающихся защиты тигра, а также активно сотрудничают с ними.
Так, ученым и образовательным организациям центр помогает в осуществлении исследовательской деятельности и разработке учебных программ через конкурсы научных трудов, учреждение стипендий и выделение грантов, участие в совместных проектах и многое другое.
Жителей Приморья и других регионов России Центр информирует о состоянии популяции тигра, повышает экологическую грамотность населения и популяризует знания о редком хищнике. Это, к слову, ключ в том числе и к бесконфликтному сосуществованию с тигром — чем больше мы о нем знаем, тем выше шансы на создание безопасной среды как для людей, так и животных.
На законодательном уровне Центр выступает как инициатор совершенствования нормативной базы в части сохранения не только самого тигра, но и среды его обитая — дальневосточной тайги. С подачи центра, например, была запрещена вырубка целого ряда ценных пород деревьев и выставлено множество преград браконьерам на копытных животных. Их сохранение позволит поддерживать популяции копытных, входящих в рацион тигра. А если тигру будет хватать еды и тайги, то у него не останется поводов покидать леса и сталкиваться с человеком.
Сюда входит и борьба с всеми видами браконьерства, причем на всех уровнях — от содействия ужесточению ответственности за преступления до взаимодействия со всеми вовлеченными структурами, от охотнадзоров до таможенной службы. Помогает Центр и развитию охотничьих хозяйств как таковых — ведь возможности для легальной охоты, безопасной для «здоровья» окружающей среды (то есть без тепловизоров, но с контролем численности животных) снижает риски браконьерства.
Охотнадзор — «лесной патруль» на страже тайги и животных
В разных регионах эти ведомства носят разные официальные названия (в Приморье это Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий), но суть одна — они подчиняются региональным министерствам природных ресурсов и сосредоточены на сохранении животных и среды их обитания, а также на управлении региональными заказниками и природными парками.
Инспектора охотнадзоров устраивают рейды на особо охраняемых территориях регионального значения и в охотничьих угодьях, в ходе которых следят за соблюдением правил охоты. Кроме того, именно они занимаются подкормкой животных, что позволяет сохранять их численность.
Именно инспектора ведут учеты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, а также анализируют состояние их естественной среды обитания. Данные, полученные в ходе мониторингов, затем служат основой для принятия решений о необходимых мерах по охране и восстановлению популяций.
Таким образом, в части сохранения тигра и охотнадзор, и Центр «Амурский тигр» работают над одной и той же задачей, но разными средствами. Можно сказать, что охотнадзор осуществляет непосредственный контроль за исполнением природоохранного законодательства, а созданный по инициативе Президента Центр помогает совершенствовать это самое законодательство и максимально эффективно его исполнять за счёт обеспечения охотнадзора всем необходимым.
Как это может работать на практике, видно и на взаимоотношениях Центра «Амурского тигра» с охотнадзорами регионов обитания тигра, в том числе в Приморье.
Так, Центр закупает и передает охотнадзорам новую технику, обмундирование, объекты капитальной инфраструктуры, расходные материалы, оружие, спец оборудование и многое другое, включая премиальные фонды, что позволяет тем лучше следить за порядком в лесу — это могут быть как автомобили, техника для осуществления мониторинга или экипировка, так и помощь в улучшении бытовых условий. Так, прошлой осенью Центр «Амурский тигр» передал в приморское КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» 10 автомобилей, запас ГСМ, здание для проведения биологических экспертиз и здание для проживания сотрудников (что позволило привлекать кадры с других регионов). Такая помощь носит системный характер, к примеру, 6 лет назад была передана сеть из 10-и научно-природоохранных станций (дом, гараж, мастерская, баня и другое), распределенных равномерно по территории Приморского края. Несомненно в таких условиях инспектора, работая чувствуют себя комфортно.
Центр «Амурский тигр» аккумулирует средства спонсоров и благодаря им поддерживает всех тех, кто работает над сохранением популяции тигра и созданием ситуации, в которых и полосатому символу Приморья, и живущим здесь людям не приходится встречаться друг с другом.
Без деятельности инспекторов, находящихся непосредственно в лесу, это невозможно — поэтому «мозговой центр» в лице Центра и «лесной патруль» в виде инспекторов хорошо дополняют друг друга и решают общие, столь важные для России и сохранения ее уникальной природы задачи. Каждый в своей зоне ответственности.