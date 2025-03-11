Чуйченко: фабрика мороженого «УРСА» объединяет усилия для спасения Амурского тигра

Вот уже больше 10 лет на Дальнем Востоке решительно защищаются интересы России, в том числе в части сохранения уникальной природы Приморья и его главного символа — Амурского тигра. Главным принципом в работе по сохранению тигра является внимание не просто к отдельному хищнику, а ко всей экосистеме, в которой он обитает.