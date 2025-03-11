Чуйченко: фабрика мороженого «УРСА» объединяет усилия для спасения Амурского тигра

Posted 11 марта, 04:13
Published 11 марта, 04:13
Modified 11 марта, 04:15
Updated 11 марта, 04:15
Вот уже больше 10 лет на Дальнем Востоке решительно защищаются интересы России, в том числе в части сохранения уникальной природы Приморья и его главного символа — Амурского тигра. Главным принципом в работе по сохранению тигра является внимание не просто к отдельному хищнику, а ко всей экосистеме, в которой он обитает.
7 февраля 2025 года состоялось заседание рабочей группы по реализации Стратегии сохранения Амурского тигра. Министр юстиции и председатель попечительского совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко подчеркнул, что защита и сохранение краснокнижного животного остается безусловным национальным приоритетом.
Важным аспектом в реализации Стратегии является патриотическое воспитание и экологическое просвещение жителей и особенно молодежи. Для этого необходима системная работа. Дети должны не просто знать, но гордиться главным дальневосточным символом — амурским тигром.
Большой шаг в этом направлении — партнерство Центра «Амурский тигр» с Фабрикой мороженого «УРСА», входящей в Группу Компаний «Аква-Ресурсы». Все проекты, которые воплощает холдинг, направленные в том числе на укрепление традиционных ценностей, поддержку семьи и счастливого детства, рассчитаны на долгосрочную перспективу.
На первом этапе сотрудничества между Фабрикой мороженого «УРСА» и Центром «Амурский тигр» создадут «Тигриное мороженое», с каждой проданной порции которого «УРСА» будет делать взнос в дело охраны редкого хищника. На конкурс названий нового лакомства прислали более тысячи вариантов со всей России!
Ключевым этапом соглашения о сотрудничестве станет создание во Владивостоке площадки для семейного отдыха «ТайгерПойнт». Общественное пространство для интерактивных представлений появится в районе остановки Чайка. Актуальность и важность парка отметил председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр», министр юстиции РФ Константин Чуйченко, который высоко оценил ход реализации заключенного соглашения с Фабрикой мороженого «УРСА».
«Работа по реализации Стратегии сохранения Амурского тигра переходит в активную фазу. Сотрудничество с местным бизнесом, производящим мороженое — семейный продукт, через который детей можно познакомить с природой и амурским тигром, — очень правильная инициатива. Совместный проект Центра „Амурский тигр“ с владивостокской Фабрикой мороженого „УРСА“ позволит реализовать интересный проект — парк „ТайгерПойнт“, который полюбится как местным жителям, так и всем владивостокцам. Уверен, что новая площадка станет центром притяжения для горожан, а интерактивные возможности заинтересуют молодежь и привлекут к деятельности по сохранению Амурского тигра и всей природы юга Дальнего Востока», — отметил министр юстиции РФ, председатель попечительского совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.
Главной темой в парке «ТайгерПойнт» будет патриотическое воспитание и экологическое просвещение. Ценность общения с природой и бережного к ней отношения приобретает новый импульс в детском воспитании и развитии. Именно здесь возможно проведение празднования Дня тигра для жителей микрорайона Чуркин, по сути лишенных собственного места для подобных мероприятий.
Во время ВЭФ-2025 планируется подписание трехстороннего соглашения между Администрацией Владивостока, Фабрикой мороженого «УРСА» и Центром «Амурский тигр», которое даст старт созданию во Владивостоке этого и последующих за ним общественных пространств с использованием современных технологий мирового уровня.
Владивостокская Фабрика мороженого «УРСА» — крупнейший производитель мороженого в Приморском крае, чья история насчитывает 35 лет. Сегодня здесь выпускают более 60 видов продукции, как классических, давно любимых жителями и гостями Дальнего Востока, вкусов, так и новинок. Фабрика мороженого «УРСА» проводит собственную программу благоустройства во Владивостоке, создавая современные, комфортные площадки для семейного отдыха в разных районах города. Инвестиции в проект создания площадки «ТайгерПойнт» составят порядка 250 миллионов рублей.
Важной составляющей социальной программы Фабрики мороженого «УРСА» является поддержка спорта в Приморском крае. Благодаря совместной работе с ПСО «Динамо», приморские команды по волейболу, футболу стабильно добиваются высоких результатов, растет численность детей в регионе, активно вовлеченных в занятия физкультурой и спортом.