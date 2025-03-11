У фейков про Первую Речку нашли влиятельного заказчика

Posted 11 марта, 07:32
Published 11 марта, 07:32
Modified 11 марта, 10:31
Updated 11 марта, 10:31
Напомним, первые сообщения о загрязнении нефтяными отходами Первой Речки появились в конце февраля, но не в местных медиа, а в федеральных телеграм-агрегаторах.
Для приморцев «экологическая катастрофа» стала сюрпризом, а фотографии со свалками бытового мусора не убеждали — все-таки горожане помнят, что речка протекает через промзону, мимо железнодорожной инфраструктуры, рядов СТО и других объектов, не ассоциирующихся обычно с чистотой и экологией. Более того водный объект никогда не был местом посещения со стороны жителей.
Кроме того, нефтебаза расположена неподалеку от места впадения Первой Речки в Японское море. А материалы экспертизы, заказанной краевым управлением Роспотребнадзора, но почему-то опубликованные сторонними ресурсами (а не официально), свидетельствуют о возрастании концентрации вредных веществ в реке по мере удаления от нефтебазы.
Несмотря на отсутствие реальных доказательств причастности предприятия к каким-либо экологическим проблемам Владивостока, одни и те же каналы продолжают попытки «раскачать» историю с «экологической катастрофой» в Приморском крае. Объяснение такой настойчивости — даже вопреки объективной ситуации в регионе — оказалось до крайности прозаичным.
Похоже, у публикаций имеется заказчик со вполне объяснимыми бизнес-интересами. По данным телеграм-инсайдера «Эксперты Приморского края», известного своими «сливами» от политического и коммерческого закулисья региона, участком, на котором расположено одно из главных предприятий города, заинтересовался крупный инвестор.
Вместо нефтебазы он вознамерился построить крупное казино. Место для игрального комплекса и его состоятельных клиентов и правда завидное, пусть избранные методы борьбы за приглянувшийся участок крайне сомнительны — как и связи «инвестора» за рубежом.
«Медиаменеджерам ставят задачу „расчистить поляну“ для реализации крупного проекта. Альтернативные земельные участки при этом не рассматриваются. Именно поэтому сообщения просят увязывать с экологической темой, чувствительной как на общественном уровне, так и для федерального центра. При этом, как сообщают инсайдеры, инвестор может быть связан с иностранными партнерами в сфере развлекательного бизнеса в странах Азии. По крайней мере проект казино уже разрабатывают в одной из них», — поясняют «Эксперты».
Именно с этим связан выбор федеральных источников — большая часть приморских медиаменеджеров отказалась «сеять смуту» за деньги. Однако это, судя по всему, не останавливает интересантов этой кампании — возможно, новых волн фейков на эту тему стоит ждать в самое ближайшее время.