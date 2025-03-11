У фейков про Первую Речку нашли влиятельного заказчика

«Медиаменеджерам ставят задачу „расчистить поляну“ для реализации крупного проекта. Альтернативные земельные участки при этом не рассматриваются. Именно поэтому сообщения просят увязывать с экологической темой, чувствительной как на общественном уровне, так и для федерального центра. При этом, как сообщают инсайдеры, инвестор может быть связан с иностранными партнерами в сфере развлекательного бизнеса в странах Азии. По крайней мере проект казино уже разрабатывают в одной из них», — поясняют «Эксперты».