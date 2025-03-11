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Posted 11 марта, 07:32

Published 11 марта, 07:32

Modified 11 марта, 10:31

Updated 11 марта, 10:31

У фейков про Первую Речку нашли влиятельного заказчика

У фейков про Первую Речку нашли влиятельного заказчика

11 марта 2025, 07:32
Фото: ННК.
Сюжет
Роспотребнадзор
Попытка «раскачать» экологическую повестку в Приморском крае связана с бизнес-интересами некого инвестора, заинтересованного в обустройстве на месте Владивостокской нефтебазы казино, сообщает источник.

Напомним, первые сообщения о загрязнении нефтяными отходами Первой Речки появились в конце февраля, но не в местных медиа, а в федеральных телеграм-агрегаторах.

Для приморцев «экологическая катастрофа» стала сюрпризом, а фотографии со свалками бытового мусора не убеждали — все-таки горожане помнят, что речка протекает через промзону, мимо железнодорожной инфраструктуры, рядов СТО и других объектов, не ассоциирующихся обычно с чистотой и экологией. Более того водный объект никогда не был местом посещения со стороны жителей.

Кроме того, нефтебаза расположена неподалеку от места впадения Первой Речки в Японское море. А материалы экспертизы, заказанной краевым управлением Роспотребнадзора, но почему-то опубликованные сторонними ресурсами (а не официально), свидетельствуют о возрастании концентрации вредных веществ в реке по мере удаления от нефтебазы.

Несмотря на отсутствие реальных доказательств причастности предприятия к каким-либо экологическим проблемам Владивостока, одни и те же каналы продолжают попытки «раскачать» историю с «экологической катастрофой» в Приморском крае. Объяснение такой настойчивости — даже вопреки объективной ситуации в регионе — оказалось до крайности прозаичным.

Фото: ННК

Похоже, у публикаций имеется заказчик со вполне объяснимыми бизнес-интересами. По данным телеграм-инсайдера «Эксперты Приморского края», известного своими «сливами» от политического и коммерческого закулисья региона, участком, на котором расположено одно из главных предприятий города, заинтересовался крупный инвестор.

Вместо нефтебазы он вознамерился построить крупное казино. Место для игрального комплекса и его состоятельных клиентов и правда завидное, пусть избранные методы борьбы за приглянувшийся участок крайне сомнительны — как и связи «инвестора» за рубежом.

«Медиаменеджерам ставят задачу „расчистить поляну“ для реализации крупного проекта. Альтернативные земельные участки при этом не рассматриваются. Именно поэтому сообщения просят увязывать с экологической темой, чувствительной как на общественном уровне, так и для федерального центра. При этом, как сообщают инсайдеры, инвестор может быть связан с иностранными партнерами в сфере развлекательного бизнеса в странах Азии. По крайней мере проект казино уже разрабатывают в одной из них», — поясняют «Эксперты».

Именно с этим связан выбор федеральных источников — большая часть приморских медиаменеджеров отказалась «сеять смуту» за деньги. Однако это, судя по всему, не останавливает интересантов этой кампании — возможно, новых волн фейков на эту тему стоит ждать в самое ближайшее время.

#Экологическая катастрофа#Роспотребнадзор#Экология#Владивосток#Нефтебаза#Новости#Фейки#Казино#Инвестор#Приморский край
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