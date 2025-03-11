Константин Шестаков: район БАМа приведём в порядок — видео

Posted 11 марта, 05:01
Published 11 марта, 05:01
Modified 11 марта, 05:03
Updated 11 марта, 05:03
Сегодня Константин Шестаков побывал в Первореченском районе — точнее, в микрорайоне, что по привычке называют «БАМом» (когда-то там располагался батальон армейской милиции). Здесь глава города осмотрел несколько улиц, в том числе Мичуринскую, которая вошла в план социально-экономического развития Владивостока.
Константин Шестаков отметил: в скором времени в районе БАМа проведут комплексную уборку территории, то есть наведут порядок не только на дорогах, но и на пешеходных участках, и даже в оврагах.
— Поручил специалистам профильных управлений убрать накопившийся мусор и разобраться с незаконными гаражами, которые находятся в районе, — подчеркнул глава города. — Гаражи установлены вплотную к жилым домам, энергетической инфраструктуры. Это как минимум небезопасно и проблему пора решать.
На улице Мичуринской с ноля будет создан тротуар — его никогда здесь не было. Глава города поставил задачу управлению дорог в этом году разработать маршруты тротуаров и проработать вопрос организации ливневок.