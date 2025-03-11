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Posted 11 марта, 05:01

Published 11 марта, 05:01

Modified 11 марта, 05:03

Updated 11 марта, 05:03

Улицы Владивостока приводят в порядок после зимы

Константин Шестаков: район БАМа приведём в порядок — видео

11 марта 2025, 05:01
Фото: shestakovblog.

Улицы Владивостока приводят в порядок после зимы

Глава Владивостока Константин Шестаков неоднократно подчёркивал: краевой центр должен выглядеть красиво, быть уютным и комфортным — везде, от улиц исторического центра до спальных районов и пригорода. Этим руководствуется в своей работе и команда мэра.

Сегодня Константин Шестаков побывал в Первореченском районе — точнее, в микрорайоне, что по привычке называют «БАМом» (когда-то там располагался батальон армейской милиции). Здесь глава города осмотрел несколько улиц, в том числе Мичуринскую, которая вошла в план социально-экономического развития Владивостока.

Константин Шестаков отметил: в скором времени в районе БАМа проведут комплексную уборку территории, то есть наведут порядок не только на дорогах, но и на пешеходных участках, и даже в оврагах.

— Поручил специалистам профильных управлений убрать накопившийся мусор и разобраться с незаконными гаражами, которые находятся в районе, — подчеркнул глава города. — Гаражи установлены вплотную к жилым домам, энергетической инфраструктуры. Это как минимум небезопасно и проблему пора решать.
Видео: shestakovblog.

На улице Мичуринской с ноля будет создан тротуар — его никогда здесь не было. Глава города поставил задачу управлению дорог в этом году разработать маршруты тротуаров и проработать вопрос организации ливневок.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Константин Шестаков#Уборка улиц
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