Это любовь с первого взгляда: автомобилистка восхитилась тигром в Приморье

Posted 12 марта, 08:38
Published 12 марта, 08:38
Modified 12 марта, 08:41
Updated 12 марта, 08:41
В новых медиа появилась информация о невозмутимом тигре, который лежал около дороги в Спасском районе. По словам автомобилистки, встреча с хищником произошла вблизи села Кронштадтка.
Очевидица предполагает, что краснокнижный кот молод. Навряд ли опытная особь рисковала бы так, спокойно лежа и наблюдая за человеком в такой близости.
Не исключено, что полосатик не агрессировал потому что девушка вела себя сдержанно и не выкрикивала ничего в адрес животного.