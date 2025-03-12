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Posted 12 марта, 08:38

Published 12 марта, 08:38

Modified 12 марта, 08:41

Updated 12 марта, 08:41

Хищник у дороги поразил жительницу Приморья

Это любовь с первого взгляда: автомобилистка восхитилась тигром в Приморье

12 марта 2025, 08:38

Хищник у дороги поразил жительницу Приморья

Сюжет
Животные
Девушке удалось записать на камеру краснокнижное животное, которое отдыхало возле дороги в Приморском крае. Величие и красота полосатого кота покорили автора видео.

В новых медиа появилась информация о невозмутимом тигре, который лежал около дороги в Спасском районе. По словам автомобилистки, встреча с хищником произошла вблизи села Кронштадтка.

Очевидица предполагает, что краснокнижный кот молод. Навряд ли опытная особь рисковала бы так, спокойно лежа и наблюдая за человеком в такой близости.

Не исключено, что полосатик не агрессировал потому что девушка вела себя сдержанно и не выкрикивала ничего в адрес животного.

#Животные#Природа#Тигр#Общество#Экология#Приморье#Видео#Новости#Владивосток#Живая природа#Спасский район#Приморский край
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