Завалило снегом: какие районы Приморского края пострадали от циклона сильнее всех?

Posted 13 марта, 09:14
Published 13 марта, 09:14
Modified 13 марта, 09:16
Updated 13 марта, 09:16
В пресс-службе Примгидромета сообщили: вчера в крае выпало до 11 мм осадков — в основном прошёл дождь. Но в ночь на четверг на востоке и севере повалил снег — выпало от 3 до 19 мм смешанных осадков. Больше всего в Тернейском округе, здесь количество осадков достигло критериев опасного явления, 18 — 22 мм.
В остальных же районах края осадки прекратились, циклон вышел в северную часть Японского моря.
В пятницу давление над краем будет расти, однако в северных районах снег еще местами сохранится. Ветер ослабеет. Ночью будет прохладно — до -9 °С, днём потеплеет — до +7 °С на юге.
Во Владивостоке в пятницу погода ожидается без осадков. Временами порывистый северо-западный ветер. Днём тепло — до +7 °С.