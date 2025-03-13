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Posted 13 марта, 09:14

Published 13 марта, 09:14

Modified 13 марта, 09:16

Updated 13 марта, 09:16

Циклон принёс сильный снег в северные районы Приморского края

Завалило снегом: какие районы Приморского края пострадали от циклона сильнее всех?

13 марта 2025, 09:14
Фото: 1MI.

Циклон принёс сильный снег в северные районы Приморского края

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Погода
Циклон, накрывший Приморский край в начале недели, уходит в открытое море. Но он уже успел наделать немало бед.

В пресс-службе Примгидромета сообщили: вчера в крае выпало до 11 мм осадков — в основном прошёл дождь. Но в ночь на четверг на востоке и севере повалил снег — выпало от 3 до 19 мм смешанных осадков. Больше всего в Тернейском округе, здесь количество осадков достигло критериев опасного явления, 18 — 22 мм.

В остальных же районах края осадки прекратились, циклон вышел в северную часть Японского моря.

В пятницу давление над краем будет расти, однако в северных районах снег еще местами сохранится. Ветер ослабеет. Ночью будет прохладно — до -9 °С, днём потеплеет — до +7 °С на юге.

Во Владивостоке в пятницу погода ожидается без осадков. Временами порывистый северо-западный ветер. Днём тепло — до +7 °С.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода
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