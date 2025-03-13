Завалило снегом: какие районы Приморского края пострадали от циклона сильнее всех?

В пресс-службе Примгидромета сообщили: вчера в крае выпало до 11 мм осадков — в основном прошёл дождь. Но в ночь на четверг на востоке и севере повалил снег — выпало от 3 до 19 мм смешанных осадков. Больше всего в Тернейском округе, здесь количество осадков достигло критериев опасного явления, 18 — 22 мм.