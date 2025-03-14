Антициклон принесёт ясную погоду в Приморье завтра

Завтра в крае ночью на севере возможен небольшой снег. Днём осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный умеренный, на восточном побережье порывы до сильного. Ночная температура воздуха от -2 до -13 градусов Цельсия, днём от -3 до +6, сообщает «Примгидромет».