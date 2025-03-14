Антициклон принесёт ясную погоду в Приморье завтра

Posted 14 марта, 10:08
Published 14 марта, 10:08
Modified 16 марта, 11:45
Updated 16 марта, 11:45
Завтра в крае ночью на севере возможен небольшой снег. Днём осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный умеренный, на восточном побережье порывы до сильного. Ночная температура воздуха от -2 до -13 градусов Цельсия, днём от -3 до +6, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ночью северо-западный умеренный ветер усилится, днём станет юго-западным умеренным. Температура ночью -3…-5°C, днём +2…+4°C.
В Уссурийске также переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Ночью -6…-8°C, днём +3…+5°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Ночью -2…-4°C, днём +4…+6°C.