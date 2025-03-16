Холодное солнце: ветер выдует все тепло из Приморья — прогноз погоды

Солнечный и ветреный день ожидается в Приморском крае

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За окном такой чудный воскресный день. Но все не так радужно, как кажется. Легкий плюс и сильное северное дуновение не дадут приморцам понежиться на солнце.

Сегодня, 16 марта, в регионе осадков не предвидится, но и жары синоптики тоже не предвещают. Погоду определит антициклон, сообщает Примгидромет. Температурный фон будет колебаться от -4 до +5°C. Во Владивостоке переменная облачность. В городе будет дуть сильный северный ветер. Воздух прогреется до +3°C. В Уссурийске ветер разовьется до умеренного в течение дня. Столбики термометров поднимутся до +3°C. В Находке к обеду станет теплее — +5°C. Северный ветерок освежит последний выходной.