Холодное солнце: ветер выдует все тепло из Приморья — прогноз погоды

Posted 15 марта, 23:49
Published 15 марта, 23:49
Modified 16 марта, 11:43
Updated 16 марта, 11:43
Сегодня, 16 марта, в регионе осадков не предвидится, но и жары синоптики тоже не предвещают. Погоду определит антициклон, сообщает Примгидромет. Температурный фон будет колебаться от -4 до +5°C.
Во Владивостоке переменная облачность. В городе будет дуть сильный северный ветер. Воздух прогреется до +3°C. В Уссурийске ветер разовьется до умеренного в течение дня. Столбики термометров поднимутся до +3°C. В Находке к обеду станет теплее — +5°C. Северный ветерок освежит последний выходной.