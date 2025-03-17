Константин Шестаков потребовал от подрядчиков ускорить работы на Русской, 57 — видео

Posted 16 марта, 23:42
Published 16 марта, 23:42
Modified 16 марта, 23:44
Updated 16 марта, 23:44
— Работы идут, в скором времени будет завершено возведение подпорной стены, — отметил глава Владивостока в своём официальном telegram-канале. — Также близки к финалу работы по проведению ливневой канализации и электроснабжения. Кроме того, во всех четырёх домах фактически закончены фасадные работы.
При этом Константин Шестаков отметил, что более всего внимания требует первый дом, где еще идут работы по проведению всех видов инженерных сетей после чего начнется чистовая отделка. Этой стройке глава города уделил особое внимание.
— Дал поручение ускорить темпы работ на этом объекте и привлечь дополнительные мощности. В остальных домах строители уже укладывают линолеум, плитку в санузлах, клеят обои, — подчеркнул он.
Также Константин Шестаков отметил, что уже текущей неделе представители строительной компании также должны представить план по благоустройству прилегающей территории и озеленению.