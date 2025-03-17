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Posted 16 марта, 23:42

Published 16 марта, 23:42

Modified 16 марта, 23:44

Updated 16 марта, 23:44

Во Владивостоке ускоренными темпами возводят социальное жилье

Константин Шестаков потребовал от подрядчиков ускорить работы на Русской, 57 — видео

16 марта 2025, 23:42
Фото: @shestakovblog.

Во Владивостоке ускоренными темпами возводят социальное жилье

Сюжет
Строительство
Глава Владивостока побывал на месте строительстве домов на улице Русской, 57 и проверил ход работ, а также провёл выездное совещание. По итогам проверки Константин Шестаков потребовал от строителей приблизить сроки сдачи объектов.

— Работы идут, в скором времени будет завершено возведение подпорной стены, — отметил глава Владивостока в своём официальном telegram-канале. — Также близки к финалу работы по проведению ливневой канализации и электроснабжения. Кроме того, во всех четырёх домах фактически закончены фасадные работы.

При этом Константин Шестаков отметил, что более всего внимания требует первый дом, где еще идут работы по проведению всех видов инженерных сетей после чего начнется чистовая отделка. Этой стройке глава города уделил особое внимание.

— Дал поручение ускорить темпы работ на этом объекте и привлечь дополнительные мощности. В остальных домах строители уже укладывают линолеум, плитку в санузлах, клеят обои, — подчеркнул он.
Видео: @shestakovblog.

Также Константин Шестаков отметил, что уже текущей неделе представители строительной компании также должны представить план по благоустройству прилегающей территории и озеленению.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Строительство#Новости#Видео#Константин Шестаков
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