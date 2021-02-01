Коммуницируй это: Приморских цифровиков приглашают заглянуть в будущее

Всероссийский конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» пройдет в несколько этапов. Первый из них — регистрация — уже начался, он продлится до 26 февраля 2021 года. Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета.рф. Участниками могут стать граждане РФ в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digital-сфере. Это могут быть как совсем начинающие специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры, аналитики, блогеры, так и эксперты, руководители цифровых информационных проектов и другие профессионалы.