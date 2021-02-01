Коммуницируй это: Приморских цифровиков приглашают заглянуть в будущее

Коммуницируй это: Приморских цифровиков приглашают заглянуть в будущее

Сегодня, 15:01БизнесPhoto: ИК "Золотой Рог"Победители конкурса получат возможность бесплатного обучения
Лучшие приморские digital-специалисты сразятся во всероссийском конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций». Он определит лучших представителей digital-сферы в стране. Организаторами выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

Об этом «Золотому Рогу» рассказала заместитель руководителя Центра управления регионом Приморский край.

Всероссийский конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» пройдет в несколько этапов. Первый из них — регистрация — уже начался, он продлится до 26 февраля 2021 года. Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета.рф. Участниками могут стать граждане РФ в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digital-сфере. Это могут быть как совсем начинающие специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры, аналитики, блогеры, так и эксперты, руководители цифровых информационных проектов и другие профессионалы.

Победители конкурса смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и наставников. Но главное — они получат возможность бесплатного обучения по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что конкурс задуман как новая среда, где настоящие лидеры интернет-коммуникаций будут совершенствовать свои навыки, приобретать новые компетенции. «Наша задача на текущем этапе — это отбор и обучение талантливых людей из всего спектра цифровых специальностей, удовлетворение растущего запроса на выявление и подготовку таких специалистов. Хочу пожелать конкурсантам удачи. Именно от вас зависит наше цифровое будущее», — подчеркнул Сергей Кириенко.

По мнению заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, инициатива проведения конкурса очень своевременна, так как цифровая трансформация вошла в число национальных целей развития: «Это современный вызов и требование времени. И только с сильной командой интернет-социологов и интернет-аналитиков, системных архитекторов и других профессионалов отрасли мы достигнем задач, поставленных Президентом».

В свою очередь, генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский отметил актуальность проведения конкурса. По его словам, в условиях глобальной цифровизации потребность в digital-специалистах растет с каждым днем.

АНО «Россия — страна возможностей» имеет большой опыт проведения подобных проектов. «Уверен, что совместно с партнерами мы проведем конкурс „Лидеры интернет-коммуникаций“ на самом высоком уровне», — отметил генеральный директор АНО «РСВ» Алексей Комиссаров.

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