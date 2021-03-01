Российские власти отказались стимулировать массовое разведение лосося на Дальнем Востоке

«Массово — нет. В ограниченном количестве — да. Мы все-таки пока четко не можем просчитать биологические последствия вот этого массового разведения лосося. Государственная поддержка в рамках лососевых рыбозаводов точно не планируется», — отметил руководитель ведомства в интервью ТАСС.
По словам Шестакова, для получателей участков под разведение рыбы будут введены инвестиционные требования — рыбопромышленникам нужно будет построить рыборазводный завод с определёнными характеристиками.
Эксперты отмечают, что в течение последних 30 лет вылов лосося находился на очень высоком уровне — объёмы добычи достигали 1 миллиона тонн.
В последние годы вылов снизился до 60 тысяч тонн, искусственное производство тоже показывает не очень хорошие результаты — активнее всего оно развивается на юге Сахалина, но и там идёт тенденция к снижению.
Что касается развития рыбопереработки, глава Росрыболовства заявил, что новые комплексы на Дальнем Востоке позволят увеличить экспорт рыбы и морепродуктов в страны Европейского союза.
«Во-первых, мы все-таки рассчитываем, что мы сможем объемы, те, которые поставляли, чуть меньше поставлять в Китай, потому что порт откроется. А второе — производство продукции с более высокой добавленной стоимостью, что сейчас уже происходит на новых заводах, нам позволит непосредственно экспортировать в Европейский союз», — отметил Шестаков.
Руководитель ведомства сообщил, что экспорт водных биоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 2020 году сократился на 400 тонн — до 1,4 миллиона. Это произошло из-за снижения объемов экспорта лососевых. Инвестиции в отрасль рыболовства выросли за девять месяцев 2020 года в два раза и достигли 35 миллиардов рублей.
По словам экспертов ФАНУ «Востокгосплан» страны АТР в последние годы стали активно заниматься выращиванием аквакультуры, однако прирост в производстве негативно сказывается на экологии.
«Непосредственно с перепроизводством аквакультуры связывают распространение „красных приливов“, вызванных размножением водорослей, способных накапливать и выбрасывать в атмосферу вещества, токсичные для людей и животных. Для борьбы с этим явлением в АТР используются антибиотики, которые наносят вред организмам и обусловливают снижение качества продукции аквакультуры», — пояснили аналитики.
По заключению экспертов, опыт работы стран АТР может помочь российским производителям не только в области развития производства, но и в диверсификации рисков негативного влияния на экосистемы.