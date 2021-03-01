Российские власти отказались стимулировать массовое разведение лосося на Дальнем Востоке

«Во-первых, мы все-таки рассчитываем, что мы сможем объемы, те, которые поставляли, чуть меньше поставлять в Китай, потому что порт откроется. А второе — производство продукции с более высокой добавленной стоимостью, что сейчас уже происходит на новых заводах, нам позволит непосредственно экспортировать в Европейский союз», — отметил Шестаков.