Бэушные «японки» подешевели в рублях, но стали дефицитом

Бэушные «японки» подешевели в рублях, но стали дефицитом
Бэушные «японки» подешевели в рублях, но стали дефицитом
1 марта, 12:40БизнесФото: 1mediainvest.ru
Мировые события и экономические новости не могли не сказаться на ценах на автомобили. Реакция производителей и автосалонов известна — цены пошли вверх. А вот как отреагировали владельцы подержанных авто в Приморье, проследил Drom.ru.

Автомобильный портал использовал статистику изменения цен на бэушные машины на основе своей базы объявлений за прошлую неделю.

Итак, в прошлую среду, 23 февраля, средняя цена машины на Drom.ru. составляла — 1 206 000 рублей.

На следующий день, 24 февраля, каждый пятый владелец авто переписал ценник и средняя стоимость за день увеличилась на 14% — до 1 375 000 рублей.

25 февраля уже половина владельцев движимого имущества подняли цены и машины подорожали относительно четверга ещё на 28% — до 1 769 000 рублей.

В выходные дни произошла умеренная коррекция. Ценники переписали ещё раз, но уже вниз и средняя цена упала до 1 458 000. То есть коррекция за четыре дня составила плюс 13%.

Анализируя объявления, можно сделать вывод: в Приморье средние цены на подержанные автомобили упали на 6% — с 738 тыс. рублей до 695 тыс. рублей. При этом продавцов стало меньше — количество предложений о продаже сократилось на 7%.

Эксперты делают вывод, что существенное подорожание произошло в регионах, где продаётся много новых автомобилей. Приморье к таковым не относиться — в регионе подавляющее количество транспортных средств приобретается с рук или на аукционах. Именно рост цен на новые авто потянул за собой увеличение средней стоимости по всей стране. Рост цен на машины с двадцатых чисел февраля наблюдается в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах.

При этом в последние дни февраля на фоне сокращения предложения отмечается всплеск спроса на автомобили — в целом на треть. На Drom зафиксирован существенный рост просмотров. Для многих покупателей это не насущная необходимость, а возможность вложить средства, делают вывод эксперты.

Сюжеты:
Приморье
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