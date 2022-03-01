Туда-сюда, обратно, а людям неприятно

Товары ощутимо выросли в цене. Особенно это было заметно в сети бытовой техники ДНС. К слову, владелец компании Дмитрий Алексеев буквально сразу подтвердил 30%-ное увеличение цен на многие позиции, оправдывая это «веянием времени».
— Во всех магазинах очень много людей. Многие покупают телевизоры. Я в шоке. На моих глазах цена планшета изменилась с 48 тысяч на 54 тысячи рублей, — поделилась одна из посетительниц магазина ДНС.
После того, как на востоке Украины началась специальная операция российских ВС, сайт компании ДНС перестал работать, а в интернете появилось сразу несколько постов о том, что продавцы срочно переклеивают ценники. Новый айфон с лёгкой руки Алексеева поднялся в цене на сумму, близкую к 20 тысячам рублей.
Естественно, общественность возмутилась, потому что переплачивать господину Алексееву за товары, которые уже лежат у него на складах и куплены по старым ценам, никто не хочет.
— Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санк-ции и пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность, — написал Алексеев в своём телеграм-канале. Заметим, что по телефону нашему корреспонденту происходящее прокомментировать он сразу не смог.
Напомним, господин Алексеев возглавил рейтинг ста богатейших людей Приморского края по итогам 2020 года. Чистая прибыль его бизнеса оценена экспертами за тот период более чем в 18 млрд рублей.
На случившееся отреагировали не только простые люди, но и Федеральная антимонопольная служба, которая сразу заявила о намерении разобраться в том, почему магазины Алексеева резко подняли цены. Кроме того, сам же Алексеев поделился с подписчиками, что был вызван в Минпромторг, где ему пришлось держать ответ за положение на рынке. Тогда же стало известно, что компания подготовит план мероприятий по снижению волатильности на рынке и нормализации ситуации.
Алексеев утверждает, что «куча цен вообще не менялась», причём в разных категориях.
— Не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены, — заявил Алексеев.
«Фокусы» приморского олигарха попали в поле зрения одного из топовых российских телеграм-каналов «Незыгарь»
— Подъём цен в сети DNS оказался банальной спекуляцией, теперь руководство сети ждёт неприятное общение с ФАС… и ФНС, — сообщили авторы канала. — Мы не знаем, скандирует ли последние два дня по утрам руководство компании «Нет войне!» и «Слава Украине!». Но действия их никоим образом нельзя назвать адекватными или патриотичными, к чему призывал Президент на недавней встрече с бизнесом.
«Незыгарь» пишет, что про- исходящее рассматривает как «банальную спекуляцию» и желание «срубить бабла».
— По этому вопросу предприимчивых господ ждёт разбирательство с антимонопольщиками, а вот с «безналом» ситуация интересна. Напомним, что DNS в прошлом уже подвергалось «вопросикам» и остракизму со стороны ФНС за налоговые махинации. Сейчас, видимо, собственники решили повторить данный опыт, надеясь, что «война всё спишет», — считает «Незыгарь».