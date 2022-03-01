Туда-сюда, обратно, а людям неприятно

На случившееся отреагировали не только простые люди, но и Федеральная антимонопольная служба, которая сразу заявила о намерении разобраться в том, почему магазины Алексеева резко подняли цены. Кроме того, сам же Алексеев поделился с подписчиками, что был вызван в Минпромторг, где ему пришлось держать ответ за положение на рынке. Тогда же стало известно, что компания подготовит план мероприятий по снижению волатильности на рынке и нормализации ситуации.