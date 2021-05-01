На страже экологии: сотрудники АО «ННК-Приморнефтепродукт» приняли участие в субботнике во Владивостоке

Около шести тонн мусора убрали сотрудники «ННК-Приморнефтепродукт» во время всероссийского субботника. Как отмечают представители Группы ННК, в фокусе стратегического приоритета для Группы ННК — поддержание порядка и контроль за состоянием окружающей среды в регионах присутствия.

Все предприятия нефтяной отрасли, входящие в Группу, понимая ответственность перед обществом, объективно оценивают риски и стараются их минимизировать. Поэтому важной строкой расходов компании являются инвестиции в природоохранные программы. Например, АО «ННК-Приморнефтепродукт» многие годы активно участвует в общекраевых и общегородских субботниках, помогая делать город чище даже сверх своей зоны ответственности. 23 апреля текущего года в ходе большой уборки были очищены от бытового мусора и поваленных вследствие ноябрьского ледяного дождя деревьев все территории, прилегающие к производственным и административным зданиям «ННК-Приморнефтепродукт». В общей сложности, за несколько часов было убрано около 6 тонн мусора. Во Владивостоке нефтяники ежегодно приводят в порядок пляж в районе Моргородка, подъездные железнодорожные пути в районе Нефтеветки, побережье, прилегающее к Владивостокской нефтебазе. Кстати, очистные сооружения, установленные на нефтебазе сегодня, позволяют свести к минимуму влияние предприятия на окружающую среду. АО «ННК-Приморнефтепродукт» расположено в русле Первой речки и принимает на себя основную нагрузку по сбору и утилизации стоков и плавающих отходов, которые скапливаются по берегам реки, не допуская их выхода в море. Количество собранного мусора на берегах Первой речки за месяц порой превышает объем железнодорожного вагона. — Участие в общегородских субботниках давно стало замечательной традицией нашего предприятия. С одной стороны, результат таких мероприятий — чистый и ухоженный город, а с другой — формирование и укрепление корпоративной культуры, — отметили в «ННК-Приморнефтепродукт».

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