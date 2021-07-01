Представители приморского бизнеса получили около трёх миллиардов рублей кредитов

141 поручительство на почти миллиард рублей выдал Гарантийный фонд Приморского края в первой половине 2021 года. Благодаря этому, бизнес сможет получить кредиты на инвестиционные цели, сообщили в правительстве региона.

Общий объем выданных кредитов под поручительства Гарантийного фонда Приморья в первой половине 2021 года — 2,7 миллиарда рублей. Объем финансирования на инвестиционные цели — 306 миллионов рублей. «Мы продолжаем фиксировать спрос на поручительства по кредитам на рефинансирование — предприниматели получили 88 миллионов рублей заемных средств по 11 договорам. Размер поручительства по одному заемщику в этом случае может достигать 25 миллионов рублей, срок — до трех лет», — рассказала исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения Плетцер. По словам специалистов, за поручительствами чаще обращались с целью получить кредит на пополнение оборотных средств — это 85 договоров на сумму поручительства в почти 627 миллионов рублей. С их помощью профинансировано сделок на сумму 1,3 миллиарда рублей. Компания «Медицинская помощь» взяла в микрокредитной компании «Фонд развития Приморского края» займ на пополнение оборотных средств. Ее руководитель Дмитрий Кондрашов сам вышел с инициативой взять на этот займ поручительство в Гарантийном фонде, с которым раньше уже сотрудничал по другим проектам. «Мы организовали медицинский пункт в игорной зоне, там дежурит наша бригада скорой медицинской помощи. Чтобы найти людей и приобрести оборудование и лекарства, потребовалось время. Кредит позволил компенсировать этот переходный период», — рассказал он. Комиссия за предоставление поручительства Гарантийного фонда Приморского края в период повышенной готовности составляет 0,5% годовых от суммы договора, а срок рассмотрения заявки — один день. Максимальный срок договора в этом случае — три года, а взять поручительство можно даже при наличии у заемщика задолженности по заработной плате или по налогам перед бюджетом любого уровня. Для получения поручительства, необходимо обратиться в финансовую организацию-партнера Гарантийного фонда Приморского края и заключить трехсторонний договор. Перед подачей документов в банк можно получить консультацию у специалистов Фонда, оставив заявку по телефону: 8 (4232) 2-440-440 или на электронную почту: info@garantprim.ru. Тема поддержки малого и среднего бизнеса стала одной из главных во время «Прямой линии» президента России, 30 июня. «Правительство предприняло целый набор мер для того, чтобы поддержать малых и средних предпринимателей. Там и кредиты под нулевую ставку, и под 2% с погашением потом этих кредитов, если сохраняется численный состав работающих, пролонгация кредитов, снижение налоговых ставок, в том числе по социальным взносам в два раза. Это большой, серьезный набор мер», — сказал Владимир Путин. Напомним, что поддержка предпринимателей и мероприятия по улучшению инвестиционного климата проводятся в рамках реализации госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы.

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