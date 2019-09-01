На ВЭФ-2019 можно попасть с помощью "Золотого Рога"

Но выход есть! К Форуму Издательская компания «Золотой Рог» выпускает специальные номера своих изданий, в которых предлагается принять участие компаниям, частным предпринимателям, деловым ассоциациям, научным коллективам, общественным организациям и всем, кому есть что представить или заявить на ВЭФ. Вашим материалам, предложениям и озвученным проблемам обеспечено самое пристальное внимание!