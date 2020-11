Горнолыжные базы берут разгон

Возможности зимнего туризма в Приморье расширяются за счет частного капитала

Возможности зимнего туризма в Приморье расширяются за счет частного капитала Активный отдых особенно важен для поддержания бодрости и здоровья людей. К сожалению, туристов, со снижением температур, традиционно становится меньше – в зимнее время многие предпочитают вести малоподвижный образ жизни, оставаясь в помещениях и теряя физическую форму. Расшевелить их и заставить выйти на лыжню или каток – важно и для них самих, и для страны, и этому способствует Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, предусматривающая развитие объектов зимнего туризма, спорта и отдыха. И надо отметить, заманчивых предложений по таким видам отдыха становится все больше. Подробности – в обзоре газеты «Золотой Рог». Блестящие перспективы «Белой горы» Арсеньев, благодаря своим горнолыжным трассам, давно стал ведущим центром зимнего отдыха в Приморье. Покататься на лыжах сюда съезжаются не только со всего края, но и из соседних регионов. Особенно много приезжих бывает из Владивостока, который находится отсюда всего в 240 километрах. Ежегодно в течение четырех месяцев, пока стоит снег, горнолыжную базу «ArsGora» посещает около 15 тыс. профессионалов и любителей горнолыжного спорта. В настоящее время база располагает тремя основными горнолыжными трассами – длиной 1,8, 1,9 и 2 км, учебной трассой на 300 метров, двумя буксировочными подъемниками, тюбинговой трассой, прокатом инвентаря и кафе. Однако сегодня этого уже недостаточно. Модернизация и расширение центра зимнего отдыха в Арсеньеве планировались не один год, и к осени 2014 года появилась концепция создания спортивно-оздоровительного кластера, в который должны были войти горнолыжный комплекс на сопке Обзорной, лыжная база для любительского отдыха «Салют» и Дальневосточный музей авиации. На территории города Арсеньева и Яковлевского района предполагалось создать исключительные условия для внутреннего и въездного туризма, для катания на горных и беговых лыжах, занятий авиационным спортом. Реализация проекта кластера должна была обеспечить полноценный современный зимний отдых для 200 тыс. отдыхающих в сезон на горнолыжном комплексе и порядка 120 тыс. на лыжной базе «Салют». Особой задачей было обозначено создание здесь современной туристической инфраструктуры на уровне мировых стандартов. Главным вопросом реализации проекта кластера оказался денежный, поскольку модернизация только горнолыжного комплекса и базы «Салют» сегодня оценивается более чем в 1 млрд рублей. В конце минувшей зимы проект кластера «Белая гора» был представлен на Российском инвестиционном форуме в Сочи, где в итоге конкурса был признан одним из десяти лучших инвестиционных проектов страны. Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО отметил, что «инициатор проекта хочет модернизировать уже работающую площадку для занятия зимними видами спорта на горе Обзорная – построить семь горнолыжных спусков, реконструировать спортивно-оздоровительную базу у подножия горы, где можно будет заниматься лыжами и биатлоном. По сути, это должно стать созданием первого доступного зимнего курорта высокого уровня в материковой части Дальнего Востока». В какой-то степени этот проект сможет опираться на поддержку «Промсвязьбанка», который сотрудничает с Арсеньевом в создании благоприятной среды для жизни и деятельности горожан, и в частности – в развитии инфраструктуры для туризма. Проект уже в работе Особое участие в реализации проекта «Белая гора» сегодня принимает Инвестиционное агентство Приморского края, где отмечают, что потенциальные инвесторы уже заинтересовались проектом. Его окупаемость – 5-8 лет, что для них вполне привлекательно. То есть, можно надеяться, что в ближайшие несколько лет идея создания эффективного для занятия зимним туризмом кластера может быть реализована. Проектом определено, что после модернизации и строительства новых объектов в составе кластера будет 7 горнолыжных трасс от 630 до 2 тыс. метров длиной, три скоростные буксировочные канатные дороги и одна кресельная, трассы для биатлона, тюбинговые спуски и велотрассы, резиденция Деда Мороза, экстрим-парк, каток, бассейн, конюшни, коттеджный поселок, гостиницы, прокат оборудования и инвентаря, трибуны, административное здание, кафе и другие объекты. В частности – панорамный ресторан, творческие мастерские, парк, прогулочные тропы, SPA-центр, футбольное поле, спортивные и игровые площадки. Безусловно, еще большую привлекательность в рамках проекта получит и Дальневосточный музей авиации, возникший при содействии авиастроительного объединения «Прогресс» и имеющий уже солидный парк самолетов. Если проект кластера в целом осуществится по намеченному, то центр зимнего отдыха «Белая гора» по своим возможностям резко вырвется вперед по сравнению с другими популярными в крае местами зимнего отдыха. Выбор есть всегда В преддверии новой зимы любители зимнего отдыха уже предвкушают его нюансы в любимых ими местах. А таковых сегодня по краю, где можно заниматься даже горнолыжным спортом, - не менее полутора десятков. Вызов «Белой горе» в свое время бросил артемовский проект. Официально МАУ «Центр зимних видов спорта» «Синяя сопка» открылся в начале февраля 2016 года. При этом отмечалось, что от проекта до его реализации прошло 8 лет, поскольку администрации города оказалось непросто привлечь к этому проекту инвесторов, и, к этому, около трех лет пришлось заниматься земельными вопросами – территория будущего центра отдыха оказалась в федеральных землях и в ведении Минобороны. К открытию общая длина горнолыжных трасс «Синей сопки» составила почти два километра. Сразу же была введена современная система оснежения и трамбовки искусственного снега, исключающая нехватку натурального снега, подъемники. К следующему году было обещано довести длину трасс до 3,5 километров, а к лету оборудовать дорожки для горных велосипедов, теннисные корты и вейкбордные площадки. Сейчас все это есть. Надо отметить, что первые отзывы о работе этого центра зимнего (вернее, круглогодичного) отдыха оказались сдержанными, и сегодня его популярность еще пробуксовывает. Зимний отдых здесь подразумевает горные лыжи, сноуборд, лыжную акробатику и фристайл. Работает ДЮСШ по зимним видам спорта, ребята из которой уже побеждали в соревнованиях на первенство Сибири и Дальнего Востока. Глава Артема Александр АВДЕЕВ на V Восточном экономическом форуме отмечал, что реализация проекта «Синяя сопка» продолжается, и к нему приглашаются новые инвесторы. Так, в июне на VI Российско-китайском ЭКСПО в Харбине китайским инвесторам было предложено принять участие в строительстве в рамках этого проекта современной гостиницы. По проекту 1-й очереди строительства «Синей сопки» общая длина горнолыжных трасс была определена в 7,5 километров. Их должны обслуживать 4 подъемника, способные перемещать до 3 тыс. человек в час. В перспективе говорится о том, что длина трасс будет доведена и до 10 километров. Центр отдыха «Комета», открывшийся вблизи бухты Лазурной более 20 лет назад, остается особенно популярным, ввиду его близости, у жителей Владивостока, обеспечивающих основной поток отдыхающих здесь. В этом месте отдыха имеется каток, школа горнолыжного спорта с инструкторами, пейнтбольный клуб, есть возможности заниматься беговыми лыжами и кататься на тюбинге. Инфраструктура представлена прокатом оборудования, тюбинг-парком и парком приключений, кафе, оборудованными местами для пикника, гостевыми домиками и пр. Центр отдыха «Комета» не раз отмечался как один из лучших в стране такого типа. Однако с тем, что он активно развивается, как утверждается на его сайте, трудно согласиться. В его арсенале сегодня остаются три горнолыжные трассы длиной 350, 600 и 750 метров. Вероятно, дальнейшее развитие этого места отдыха сдерживается границами отведенной под него территории. Владивостокцы могут разнообразить свой зимний отдых и посещением горнолыжного комплекса GLADE PARK на базе отдыха «Лесная поляна» в районе Садгорода. Здесь имеются горнолыжная трасса протяженностью 520 метров и трасса для сноубордистов. Они были введены около 7 лет назад. Здесь также есть каток, детская площадка, баня и домики для проживания. К сожалению, дальнейшему развитию горнолыжки здесь препятствуют отсутствие приличной горы и ограниченность территории. Горнолыжная база отдыха «Алексеевка» вблизи села Сергеевка сообщила, что подъемник на горнолыжной трассе отремонтирован, и она вновь приглашает всех желающих встать на лыжи. Здесь имеются тюбинговая трасса и беговая лыжня, каток, устраивается ледяная горка. Вблизи базы имеются интересные для туристов достопримечательности – пещеры, водопады, гора Ольховая. В последние годы лыжные базы края зимой постоянно посещает около 50 тыс. человек. Помимо названых, они отдают дань популярности горнолыжному склону «Птичий ключ» в Партизанске, трассам на «Штыковских прудах» и в районе с. Лукьяновка, «Медвежьей долине» в Светлогорье, базе «Восток» в Красноармейском районе и другим. КСТАТИ Серьезные инвестиции требуются для развития горнолыжного склона «Грибановка». Эта зимняя база отдыха находится вблизи села Анисимовка и популярных у туристов гор Воробей, Фалаза, Пидан, системы Чандолаз. Зимой база располагает 700-метровым снежным склоном, что и привлекает отдыхающих. В настоящее время на сайте этого объекта размещена информация, что база закрыта, но есть предложения по сотрудничеству. Пока приморцы наслаждаются чудесной осенью, которая воцарилась в краю, туристический бизнес региона ведет активную подготовку к зимнему сезону. На фото: популярные горнолыжные трассы Арсеньева. Фото Анны МАЦОВСКОЙ Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

