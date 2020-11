ООО "Первомайская управляющая компания-2" информирует об окончании конкурса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресу ул. Катерная,5а, Катерная,7а.

ООО «Первомайская управляющая компания-2» информирует об окончании конкурса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресу ул. Катерная,5а, Катерная,7а. С итогами конкурса можно ознакомиться по адресу ул. Героев Хасана,34, офис Управляющей компании или по тел.(423) 263-02-28 в рабочее время с 8-00 до 17-00. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

