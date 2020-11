Любишь сорить, люби и платить

Проблема вывоза и утилизации мусора в частном секторе решается, в основном, силами коммунальных служб

Проблема вывоза и утилизации мусора в частном секторе решается, в основном, силами коммунальных служб Исторически частный сектор занимает значительную площадь территории всех городов Приморья, включая Владивосток. Поэтому проблеме вывоза и утилизации мусора, который скапливается в зонах одноэтажной застройки и дачных массивах вблизи приморских городов, не один год. Разные муниципалитеты борются с проблемой с разной эффективностью, сочетая методы убеждения и принуждения. К сожалению, иногда физические и юридические лица «экономят» на вывозе и утилизации мусора, сбрасывая отходы в укромных местах на окраинах населенных пунктов. Муниципалитеты вынуждены тратить бюджетные средства на вывоз мусора со стихийных свалок и вести постоянную разъяснительную работу, сочетая это со штрафами для особо злостных нарушителей. Мусорят горожане – платит бюджет Во Владивостоке поэтапно решать проблему вывоза бытовых отходов из частного сектора начали еще несколько лет назад, усилив разъяснительную работу с населением о важности заключения договоров на вывоз мусора. На тот момент во Владивостоке насчитывалось около 8,5 тысяч частных домов, однако заключенных договоров на вывоз и утилизацию отходов было заключено менее тысячи. Специалисты АТУ и управления охраны окружающей среды администрации Владивостока стали регулярно проводить рейды, чтобы напомнить жителям частного сектора об их обязанностях соблюдения законодательства, рассказать о необходимости заключения договоров на вывоз мусора, а также оставить письменные уведомления. Параллельно была проведена инвентаризация всех площадок для складирования мусора в частном секторе, определено необходимое количество контейнеров. Однако полностью проблема «нелегального» мусора не решена и по сей день. Муниципальное предприятие Владивостока «Содержание городских территорий» еженедельно собирает и вывозит для утилизации с улиц и пустырей десятки тонн мусора. Прошлой зимой сотрудниками СГТ были ликвидированы свалки на улицах Капитана Шефнера, Слуцкого, Луговой, Шестой, Шошина, Серова, 2-й Поселковой, Борисенко. Только за первые три месяца 2019 года муниципальному предприятию пришлось ликвидировать почти столько же свалок, как за весь предыдущий год! Кучи мусора чаще всего образуются вблизи частного сектора, около незаконных торговых объектов, в лесопарковых зонах и на пустырях. А в летний период городские службы практически ежедневно вынуждены вывозить отходы еще и с прибрежных территорий. На нелегальных свалках можно найти бытовой и строительный мусор, старую мебель, картонные коробки и старые покрышки. Часто через несколько дней на месте, где все было убрано, вновь вырастают горы мусора. Специалисты напоминают, что за сброс мусора в местах, не установленных для этих целей, во Владивостоке предусмотрены штрафы. Такие нарушения фиксируют специальные комиссии во время рейдов. Административное наказание позволяет хотя бы отчасти компенсировать затраты бюджета на вывоз «ничейного» мусора. Нужно больше контейнеров. И договоров Проблему вывоза ТКО в конце сентября обсуждали и в администрации Артемовского городского округа. Озвученная на совещании статистика красноречиво говорит о «мусорной» дисциплине жителей частного сектора. Так, из жилых массивов с многоквартирными домами при численности населения 74 тысячи человек вывозится около 20 тысяч кубометров отходов, а с частного сектора, в котором живет 41 тысяча человек, – менее 1 тысячи кубометров. То есть значительная часть людей, проживающих в частном секторе, не заключает договор на вывоз ТКО и «выносит мусор» в контейнеры жилого сектора. Главой АГО Александром АВДЕЕВЫМ было принято решение на «неразграниченных» территориях, прилегающих к контейнерным площадкам и не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, вывозить мусор силами МКУ «Управление благоустройства», на что из бюджета выделены дополнительные средства. Кроме того, администрация города предложила управляющим компаниям рассмотреть вопрос переноса контейнерных площадок на придомовые территории с обустройством их закрытого типа. Также прорабатывается вопрос определения мест для установки контейнерных площадок в ТОСах и на территории частного сектора. В другом приморском городе, Арсеньеве, жители многоквартирных домов, расположенных вблизи частого сектора, также жалуются на то, что в мусорные контейнеры, установленные возле многоэтажек, выбрасывают бытовой мусор – в том числе крупногабаритный – жители частных домов. При этом жители многоквартирных домов, территории которых оборудованы контейнерными площадками, платят за вывоз мусора «за себя и за того парня». С одним из подобных случаев недавно разбирались члены административной комиссии: поступила жалоба на стихийную свалку около железнодорожных путей в районе школы № 9 на территории, подконтрольной железной дороге. По характеру мусора было ясно, что это место «облюбовали» жители частного сектора: они просто выбрасывали свой бытовой мусор на ближайшем пустыре. Свалка была ликвидирована за счет средств железнодорожного вокзала. А жителям частного сектора напомнили, что отсутствие заключенных договоров на вывоз отходов и талонов сдачи отходов на полигон ТКО является основанием для привлечения к административной ответственности. С переменным успехом борются с мусором в частном секторе и его окрестностях в Находке. Жители многоквартирных домов жалуются на «чужой» мусор не только из частного сектора, но и со строек и из магазинов. Несколько лет назад городская администрация провела эксперимент по установке контейнерных площадок для сбора бытового мусора на месте крупных свалок в частном секторе, а сотрудники специализированного предприятия усилили разъяснительную работу среди домовладельцев. Отчасти это помогло решить проблему, поскольку на тот момент из 30 тысяч находкинцев, проживающих в частном секторе, договоры на вывоз мусора имели только несколько сотен. Добавим, что в некоторых регионах России со значительным количеством дач – например, в Подмосковье – возникает множество вопросов, связанных с мусором, образующимся в дачных массивах. Чтобы стимулировать граждан к заключению договоров на вывоз и утилизацию ТКО, для дачных домов установлена плата за вывоз мусора в зависимости от площади дома, а не из количества проживающих – большинство дачников редко регистрируются в своей усадьбе. Летом, когда фактическая численность населения в небольших поселках и деревнях резко возрастает, начисление по площади является единственным способом собрать достаточный объем средств, чтобы вывезти весь мусор, который образуют дачники. В то же время, ряд категорий граждан имеет льготы по оплате услуг по вывозу и утилизации ТКО: в Подмосковье они предоставляются пенсионерам в возрасте до 70 лет в размере 30% от платежа, от 70 до 80 лет - в размере 50%, старше 80 лет – 100%. «Частников» впишут в новую схему ТКО Со следующего года Приморье вслед за большинством регионов России должно перейти на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В конце июня было определено, что с января 2020 года принимать мусор от населения и юрлиц сможет только КГУП «Приморский экологический оператор» - именно эта организация была выбрана в качестве регионального оператора по обращению с ТКО. Власти Приморья выделили КГУП субсидию в размере 212 млн рублей на мероприятия по внедрению новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами, поскольку повышение качества и доступности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг является одной из целей государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Отметим, что на официальном сайте КГУП «Приморский экологический оператор» уже размещена типовая форма договора на вывоз и утилизацию мусора для физических лиц, проживающих в индивидуальных жилых домах. Отправить вопросы по поводу заключения договора можно через форму обратной связи. Однако до утверждения единого тарифа на оказываемые «Приморским экологическим оператором услуги» обращение с ТКО осуществляется согласно ранее заключенным договорам между образователями ТКО и лицензированными компаниями. Стоимость услуг, оказываемых региональным оператором, будет зависеть от установленного единого тарифа и нормативов накопления ТКО. Нормативы накопления ТКО утверждены приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 4 декабря 2017 года №365. Согласно данному приказу, норматив накопления ТКО для индивидуальных жилых домов составляет 312 кг в год из расчета на одного проживающего. ВАЖНО За сброс мусора в неустановленных местах предусмотрены штрафы: правонарушение обойдется для физических лиц в сумму от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических – от 50 до 80 тыс. рублей. За организацию несанкционированной свалки на нарушителей могут быть наложены следующие штрафы: на граждан – от 2 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 20 до 50 тыс. рублей, на юридических – от 200 до 500 тыс. рублей. Виктор КУДИНОВ, фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

